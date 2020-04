Общество Биолаборатории США - как они могут быть причастны к пандемии коронавируса Коронавирус COVID-19 в самые короткие сроки охватил практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 12 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,696 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 1,85 млн человек, более 430 тыс. выздоровели. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 114,2 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США - 22 079. Эти цифры ужасают. Тем более, что существует версия, что о смертельном вирусе было известно еще с 2014 года. Предполагается также, что на самом деле родина COVID-19 вовсе не Китай, как принято считать, а США. И на сегодняшний день существует немало аргументов в ее пользу. Но начнем с теории… Что представляют собой эти самые коронавирусы В живой природе существует огромное количество различных вирусов, но лишь небольшая их часть поражает клетки человека, в частности, оспа, спид, респираторные вирусы, вирус бешенства и ряд других являются патогенными для людей. Особенность этих вирусов в структуре белковой оболочки, которая, взаимодействуя с соответствующими фрагментами белков клеток человека, позволяют вирусу проникать в эти клетки. В ходе проникновения оболочка вируса теряется и в клетку проникает только спиралька нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), которая и производит в ней разрушительную работу. Вирусы, не имеющие таких особенностей структуры белка, не способны проникать в клетки человека – для людей они абсолютно безвредны, хотя могут поражать определенные группы животных и растений. Уже имеющиеся и циркулирующие среди людей четыре разновидности коронавирусов, по всей видимости, произошли от коронавирусов животных, поскольку имеют с этими вирусами высокую схожесть геномов. Но это произошло давно, и на них особого внимания ученые не обращали, просто недооценивая их на фоне вспышек и эпидемий, вызванных вирусами гриппа. Однако за последние два десятилетия мы стали свидетелями «перескока» на людей уже трех новых разновидностей коронавирусов, и все они имеют предшественников в виде коронавирусов разных видов летучих мышей. В то же время только за последние два десятилетия мир стал свидетелем «перескока» на людей уже трех новых разновидностей коронавирусов. И все они, с большой вероятностью, произошли от коронавирусов животных, поскольку имеют с этими вирусами высокую схожесть геномов. Как правило, напрямую на человека эти вирусы от летучих мышей не передаются, потому что слишком разные у нас и у них клеточные рецепторы. Как показали результаты исследований, от летучих мышей к человеку вирусы, как правило, проходят через промежуточного хозяина: ТОРС – коронавирус 2002–2003 годов произошел от коронавируса летучих мышей и через пребывание в организме промежуточного хозяина – пальмовых циветт (виверр) – начал поражать человека;

БВРС – коронавирус человека произошел от коронавируса египетских розеттовых летучих мышей и стал патогенным для людей через промежуточного хозяина – верблюда; Нынешний коронавирус из Уханя также произошел от летучих мышей – через промежуточного хозяина (которого до сих пор таки не выявили) или без него, но он тоже стал патогенным для людей. За последнее десятилетие учеными-вирусологами получена масса новых данных о вирусах самых разных животных. Практически у всех животных и птиц были выявлены коронавирусы, но далеко не у всех они вызывают серьезные заболевания. Были разработаны живые противокоронавирусные вакцины для собак и домашних кур, потому что у них соответствующие разновидности вызывают тяжелую хроническую инфекцию и большую вирусную смертность. Вот только в молекулярной структуре этих вирусов нет фрагментов белка, необходимых для поражения клеток человека, а в пресмыкающихся вообще коронавирусы не живут. Другими словами, природных коронавирусов, способных поражать человека, не существует. По крайней мере, до сих пор такой резервуар не обнаружен. Откуда же в таком случае коронавирус взялся у людей? Возможно, ответ на этот вопрос может дать статья, опубликованная в журнале «Nature» от 9 ноября 2015 года. Журнал международный и достаточно авторитетный, в котором публикуются результаты серьезных научных исследований. В частности в статье «Engineered bat virus stirs debate over risky research» рассказывается, что группа из 12 исследователей, в числе которых восемь ученых из США, в Университете Северной Каролины в 2014 году методом генной инженерии скрестили человеческий SARS c коронавирусом китайской летучей мыши. В белковую оболочку полученного «гибрида» были внедрены фрагменты белка, позволяющие созданному химерному вирусу проникать в клетки человека. Полученный учеными вирус был добросовестно проверен на фрагментах человеческого белка, а затем на культуре клеток человека. Они брали клетки эпителия миндалин человека, культивировали их, затем заражали химерным вирусом. Полученные результаты убедительно показали, что химерный вирус успешно внедрялся в клетки миндалин человека и размножается в них с высоким титром. Авторы данного исследования также признали, что его результаты могут иметь негативные последствия для человечества. А в свое оправдание они подробно описали, как скрупулезно соблюдали технику безопасности, требования нормативных документов США и получения необходимых разрешений со стороны властей США. Любопытный материал, найденный в библиотеке научных трудов о коронавирусе, опубликованных на сайте Национального центра биотехнологической информации США (NCBI), опубликовали летом 2019 года ученые из южнокорейского университета Халлима, шанхайского университета Фудань и Международного исламского университета Малайзии. - За последние десятилетия мы видели несколько эпидемий респираторных инфекций от новых вирусов, которые произошли от животных. Инфекции, включая атипичную пневмонию (коронавирус SARS-CoV), ближневосточный респираторный синдром (коронавирус MERS-CoV) и свиной грипп серьезно угрожали мировому здравоохранению и глобальной экономике. С учетом неправильного использования антибиотиков и массовых международных путешествий распространение устойчивых к карбапенемазам грамотрицательных бактерий вызывает серьезные опасения. Эти инфекции с эпидемическим и пандемическим потенциалом представляют огромную угрозу общественному здоровью в Азиатско-Тихоокеанском регионе и требуют более эффективной системы предотвращения и контроля, - говорится в научной работе «Появляющиеся респираторные инфекции угрожают общественному здоровью Азиатско-Тихоокеанского региона». Возможно, родина COVID-19 совсем не Китай, как принято считать, а США В начале августа 2019 года в NY Times появилась статья о закрытии военной биологической лаборатории в США из-за угрозы безопасности, а уже в конце месяца появилась информация о развитии странной эпидемии неизвестной болезни легких в США (на момент выхода статьи – 215 зараженных). В сентябре насчитывается уже 500 случаев более чем в 30 штатах в США. Сообщается о смертельных исходах от заболевания в пяти штатах, возраст умерших составляет от 30 лет и старше. Дональд Трамп с подачи CDC (Centers for Disease Control and Prevention) созывает совещание на тему ограничения продажи вейпов. Некоторые штаты вводят или рассматривают возможность введения запрета на продажу электронных сигарет – других причин неизвестного заболевания не называется. Однако тайваньские ученые выясняют, что болели даже те, кто вообще ничего не курил. О коронавирусе тогда еще не знали, а в графе «причина смерти» указывали обычный сезонный грипп, сообщает primpress.ru. Буквально накануне пандемии, с 18 по 27 октября 2019 года, в китайском городе Ухань прошли World Military Games. В составе американской делегации было около 200 участников. Быть может, именно тогда в Поднебесную могли завести опасный вирус? Ведь о первом официально зарегистрированном случая заражения вирусом, который получил название COVID-19, стало известно уже 17 ноября 2019 года. Кстати, МИД Китая даже официально озвучил предположение, что Covid-19 в Ухань завезли американские военные. 12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал соответствующий твит. К такому выводу дипломат пришел, проанализировав данные из США. - Когда в США появился нулевой пациент? Сколько людей заражены? В каких они больницах? Принести эпидемию в Ухань могла американская армия. Будьте прозрачны – откройте все данные! США должны все нам объяснить! – написал Лицзянь в своем Twitter. К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса. Тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус. Однако существуют и другие версии возникновения коронавируса, в которых фигурирует Уханьский институт вирусологии, открытый в 2018 году. Это лаборатория класса BSL-4, который считается наивысшим. Его называют «вирусной библиотекой», поскольку там имеется огромное хранилище самых разнообразных штаммов. И такой институт в Китае только один. Западные СМИ любят обсуждать возможность утечки вируса оттуда, впрочем, также, не приводя фактических данных, а ограничиваясь общими рассуждениями о том, как в Уханьском институте все плохо с безопасностью и санитарией. Но где же вакцина? Чтобы оценить опасность распространения того или иного заболевания, ученые пользуются понятием базового репродуктивного числа. По сути, оно обозначает, сколько в среднем человек заражает один заболевший. Если это число падает ниже единицы, распространение болезни прекращается. Для гриппа это число два, а для кори – 15. Вирус атипичной пневмонии 2003 года, SARS, имел базовое репродуктивное число четыре. Такую же оценку получил и новый коронавирус SARS-CoV-2. Именно он вызывает болезнь под международным названием CoViD-19 (CoronaVirus Disease-19) – так его политкорректно назвала Всемирная организация здравоохранения. Первый геном вируса был расшифрован всего через несколько дней. На 31 января 2020 года было известно уже около 30 геномов у человека и 100 – у летучих мышей. Знание генома помогает при диагностике заболевания, оно позволяет за 2-3 дня разработать тест для точного определения вируса в крови. А вот производство вакцины требует длительного периода времени — хотя для него тоже вполне достаточно иметь на руках расшифрованный геном. Проблема в том, что вакцина должна не только бороться с заболеванием, но и быть технологичной, безопасной и доступной по цене. Именно поэтому разработка и выпуск вакцины в среднем занимает не менее 6 месяцев. Зоонозные инфекции и в дальнейшем будут перескакивать с животных на людей, как это и было в течение всей истории человечества, и, как показала нынешняя пандемия, готовиться к ним надо заранее и гораздо более интенсивно, изучая инфекции животных и разрабатывая новые вакцины. Однако ситуация в мире сложилась уж очень странная: после атипичной пневмонии 2002–2003 годов никто так и не создал вакцины против тогдашнего ТОРС-коронавируса. После открытия коронавируса БВРС в 2012 году соответствующей вакцины также не появилось. А если бы эти вакцины были созданы, то сейчас было бы намного легче противостоять нынешнему коронавирусу. За последние 20 лет это уже «третий звонок» от коронавирусов, так может пора ученым взяться за разработку вакцины, не дожидаясь очередной пандемии, которая вполне может оказаться смертельной для всего человечества? Эпидемиологические характеристики COVID-19 • Инкубационный период (прибл.) — 2–14 дней

• Бессимптомное течение — до 2 недель, с выделением вируса Сравнительная смертность от некоторых вирусных заболеваний • Сезонный (обычный) грипп — менее 0,01% (у пожилых — до 2%)

• ТОРС-коронавирус 2003 года (SARS) — около 10%

• БВРС-коронавирус (MERS) — 34%

• «Свиной» грипп 2009–2010 годов — 0,02%

Сложность состоит в том, что у COVID-19 нет ни одного специфического признака, свойственного лишь этому заболеванию. Все означенные признаки могут проявляться в связи с заболеваниями самыми различными болезнями, в том числе легко переносимыми организмом. Подготовила Галина Малышева

