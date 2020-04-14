Пограничная полиция опубликовала правила для граждан Молдовы, живущих за границей, которые намерены на Пасху вернуться домой

Пограничная полиция сообщила, что на границе возвращающиеся должны будут представить документы, подтверждающие наличие гражданства Молдовы и право пребывания на территории страны. Кроме того, они должны будут заполнить эпидемиологические опросники и подписать декларацию, обязывающую соблюдать двухнедельный карантин и в течение трех дней купить полис обязательного медицинского страхования.

Также все прибывающие в Молдову граждане должны будут при пересечении границы рассказать о своих путешествиях за последние две недели и контактах с зараженными коронавирусом. Также они должны будут перечислить симптомы тех, с кем контактировали — был ли у них кашель, высокая температура, а также рассказать о своем состоянии здоровья и принятых лекарствах, особенно если те предназначены для снижения температуры.

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