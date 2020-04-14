Ион Тергуцэ: Премьер-министр поставил на карту свой мандат, правительство должно уйти

Генеральный секретарь Политической партии „Платформа достоинство и правда” Ион Тергуцэ утверждает, что принятие ответственности правительством Кику перед парламентом по пакету законов в период чрезвычайного положения и непредставление правящей коалиции на заседании парламента „является самым коварным политическим действием последних лет или, возможно, даже всей истории Республики Молдова” Более того, после того, как Конституционный суд объявил пакет законов антиконституционным, Ион Тергуцэ считает, что премьер-министр Ион Кику должен подать в отставку, отмечает IPN.

„Правительство Кику, вероятно, хотело бы иметь точно такой же способ правления, каким было у правительства Филипа, только довело его до крайних пределов. Они пришли в парламент, взяли на себя ответственность перед парламентом, но обошли парламент таким образом, чтобы не было никакой логики. Единственным учреждением в этом государстве, которое сообщило этим властям, что они отказались от своего права, был Конституционный суд. Если премьер-министр Кику, как он сказал, что взял на себя ответственность, или, говоря проще, поставил мандат премьер-министра на карту принятием этого закона, если теперь у него было бы немного чести, он должен был подать в отставку.

Такова логика. Пришел в парламент с пакетом законов, взял на себя ответственность за них, не позволил парламенту задать вопросы по этим законам, а после этого КС говорит, что этот проект, который продвигается, является неконституционным, тогда простая человеческая, крестьянская логика заключается в том, что эти люди должны платить, а премьер-министр не может платить ничем другим, кроме как мандатом премьер-министра, и, как правило, правительство должно уйти в отставку”, - заявил генеральный секретарь Платформы DA в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Депутат, представитель парламентской группы Pro Moldova Серджиу Сырбу уточняет, что в процессе принятия ответственности были нарушены чрезвычайные принципы, принципы регуляторной сферы и эволюционные принципы принятых норм.

„То, как правительство взяло эту ответственность, было неправильным с самого начала. С самого начала это было серьезным нарушением закона, поскольку Конституция прямо предусматривает, что взятие ответственности правительством осуществляется перед парламентом, а не перед зданием, перед пустыми стульями, а перед пленумом парламента. Должен был быть кворум, заседание, только так взятие ответственности считается представленным”, - отметил депутат.

Серджиу Сырбу говорит, что оппозиция не оспорила процедуру, но оспорила некоторые части закона, которые не имеют ничего общего с мерами экстренной помощи, с борьбой против COVID-19.

„Мы хотели, чтобы эти скрытые схемы и интересы были отменены, а сами меры мы не хотели, чтобы их отменяли. Суд постановил иначе, отменил весь закон”.

Юрист Станислав Павловский отметил, что те, кто обратился в КС, не ожидал, что судьи решат отменить весь пакет законов.

„С юридической точки зрения, конечно, никто не может отрицать право авторов на подачу такого рода обращений. Они также не ожидали этого результата, поскольку они настаивали на наборе положений, которые имеют проблемы конституционности. Суд пошел по другому пути и проанализировал закон в целом. Все понимают, что в этой исключительной ситуации правительство шло исключительным путем, да, с некоторыми нарушениями. Конституционный суд поступил абсолютно правильно и не мог принять другое решение, исходя из положений Конституции”, - отметил юрист.

Депутат ПДС Серджиу Литвиненко отметил, что постановлением Конституционного суда было констатировано, что „Игорь Додон и Ион Кику бросили вызов, плюнули, поиздевались над Конституцией”.

Депутат ДПМ Николае Чубук мотивировал отсутствие фракции на заседании парламента исключительной ситуацией в стране.

„Мы до начала заседания обсудили в рамках фракции возможность и необходимость присутствия на этом заседании. Мы опубликовали сообщение, в котором разъяснили всему обществу, что фракция ДПМ поддерживает это обязательство правительства, все инициативы, которые обсуждались и согласовывались на платформе правящей коалиции. Учитывая исключительную чрезвычайную ситуацию, в том числе положения, устанавливающие некоторые запреты, мы посчитали нужным оставить на усмотрение каждого депутата участие в этом заседании”, - заявил депутат.

В то же время политик говорит, что действующее законодательство не предусматривает необходимость обеспечения кворума для заслушивания отчета правительства о взятии ответственности.