Владислав Кульмински: Доверие граждан к Игорю Додону резко падает

Эксперт Владислав Кульмински считает, что активное присутствие президента Игоря Додона во всех областях страны и его действия основаны на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться осенью этого года. Он утверждает, что в результате сложившейся в стране ситуации из-за пандемии, опросы свидетельствуют о явном снижении доверия населения к главе государства, отмечает IPN.

„В команде президента Игоря Додона отмечается паника. Сегодня очень ясно, и это показывают и опросы, что в ходе прямых выборов президента гражданами ему будет очень трудно выиграть или он может проиграть президентские выборы, потому что он регистрирует свободное падение в опросах. В настоящее время он пытается всеми возможностями остановить это падение”, - заявил Владислав Кульмински в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Владислав Кульмински считает, что власти „играют в политику”, и многие из их действий не в интересах граждан, а в интересах получения нового президентского мандата.

„Все, что делается сегодня, делается для того, чтобы Игорь Додон был переизбран на второй срок. Однако, в связи с тем, что доверие граждан к его персоне сильно падает, это очень сложно”, - добавил эксперт.

Адвокат Штефан Глигор утверждает, что президент Игорь Додон не упускает никаких шансов и использует любую возможность для создания политического капитала в контексте предстоящих выборов.

„Николая Фуртунэ (директор Национального агентства общественного здоровья – прим. ред.) обязали сказать, что только 29 врачей, инфицированных COVID-19 из 450, получат 16 тыс. леев помощи от государства. Когда в обществе поднялась волна недовольства в связи с этим решением, потому что это явная дискриминация и унижение врачей, которые заразились на рабочем месте, Игорь Додон решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы представить себя в качестве политика, президента, который приносит справедливость в эту ситуацию. Очевидно, что Игорь Додон начал избирательную кампанию. Это вопрос рейтинга, которого он не может улучшить”, - отметил Штефан Глигор.