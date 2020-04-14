Здоровье Очередной жертвой коронавируса стала 63-летняя женщина из Штефан-Водэ Организм проиграл схватку за жизнь. Очередной жертвой коронавируса в Молдове стала 63-летняя жительница района Штефан-Водэ, которая была госпитализирована 3-го апреля. Как подчеркивается в сообщении министерства здравоохранения, женщина страдала из-за хронических заболеваний, поэтому заражение коронавирусом дало дополнительные непредвиденные осложнения, вылившиеся в столь печальный исход. Пресс-служба министерства принесла свои соболезнования родным женщины. В общей сложности, как напоминает телеканал TV8, в РМ от коронавируса скончались 36 человек при более чем 1700 зараженных. Автор: Михаил Генчу

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