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Здоровье
Очередной жертвой коронавируса стала 63-летняя женщина из Штефан-Водэ
14.04.2020

Организм проиграл схватку за жизнь. Очередной жертвой коронавируса в Молдове стала 63-летняя жительница района Штефан-Водэ, которая была госпитализирована 3-го апреля.

Как подчеркивается в сообщении министерства здравоохранения, женщина страдала из-за хронических заболеваний, поэтому заражение коронавирусом дало дополнительные непредвиденные осложнения, вылившиеся в столь печальный исход. Пресс-служба министерства принесла свои соболезнования родным женщины.

В общей сложности, как напоминает телеканал TV8, в РМ от коронавируса скончались 36 человек при более чем 1700 зараженных.

Автор: Михаил Генчу


 
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