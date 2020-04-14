Как повлияет карантин на цены на недвижимость в Молдове

Несмотря на падение спроса на квартиры, застройщики цен не снижают.

Сектор недвижимости, в отличие от других сегментов бизнеса, находится в немного более выгодном и стабильном положении, как пояснил экономический эксперт Роман Киркэ.

- Отрасль недвижимости обладает рядом преимуществ. Приобретение жилья - важный этап в жизни семьи. Такие крупные инвестиции можно и отложить на несколько месяцев. И если сегодня в Молдове некоторые отрасли бизнеса терпят небывалые убытки, торговля недвижимостью предполагает долгосрочные инвестиции, а финансовое планирование в таких компаниях рассчитано надолго, - заявил Роман Киркэ для Sputnik.

Еще одним плюсом для сегмента недвижимости может стать возвращение тысяч наших соотечественников из стран ЕС и России. Если в дальнейшем многие из них не смогут выехать обратно за рубеж или решат остаться здесь по собственной воле, им понадобится жилье.

При таких обстоятельствах сектор недвижимости будет только в выигрыше.

Это никак не повлияет на рост цен на квартиры, так как оставшиеся будут зарабатывать столько же, сколько зарабатывают все граждане Молдовы, а перечислений из-за рубежа ждать будет неоткуда.

Автор: Михаил Генчу