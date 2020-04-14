Сколько в Молдове тестов на COVID-19

Все медработники республики будут протестированы на коронавирус. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Иона Кику во время эфира передачи на одном из телеканалов страны.

Ион Кику отметил, что не знает, сколько тестов на коронавирус есть в Молдове на данный момент, но их более 20 000 единиц. Этого количества достаточно, чтобы проверить на вирус нового типа всех медработников республики.

Гражданские лица, как и прежде, будут протестированы только в случае выявления симптомов болезни. Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что сегодняшний день в Молдове выявлено 1 712 случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 107 пациентов прошли необходимое лечение и выздоровели. К сожалению, 36 человек, в том числе три врача и семь граждан из приднестровского региона, скончались по причине наличия хронических болезней.

Еще 168 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 421 человек – в состоянии средней степени тяжести, 12 человек – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лидером антирейтинга заболеваемости COVID-19 является Кишинев, где на сегодняшний день выявлено 554 случая заражения коронавирусом. За ним следует Сорокский район и Штефан-Водский, которые были закрыты на карантин из-за резско возросшего количества заболевших вирусом нового типа.

Вчера к списку карантинных городов присоединились Глодяны, где также выявлен серьезный очаг эпидемии COVID-19.

Автор: Михаил Генчу