Наступил самый важный день эпидемии – рванет, стабилизируется или пойдет на спад

Многое зависит от того, какие данные по заболеваемости COVID-19 огласит во вторник вечером представители Минздрава.

Боимся сглазить, но статистика по заболевших коронавирусом в Молдове внушает легкий оптимизм. Об этом уже сказали в понедельник президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику.

Судите сами, если смотреть на количество заболевавших коронавирусом в апреле, то можно сказать, что за две недели мы пережили два пика роста. Один был 4 апреля (161 заболевший), а второй 10 апреля (149 больных).

А вчера был зарегистрирован самый низкий показатель больных в этом месяце – 50 заболевших.

Впрочем, обратимся к цифрам. Заболевшие ковидом-19 с начала апреля:

ПЕРВЫЙ ПИК (161 заболевший)

1 апреля – 7 0

2 апреля - 8 2

3 апреля - 86

4 апреля - 1 61

5 апреля - 1 12

6 апреля - 1 01

7 апреля - 91

ВТОРОЙ ПИК (149 заболевших)

8 апреля - 1 18

9 апреля - 1 15

10 апреля - 1 49

11 апреля - 1 22

12 апреля - 1 02

13 апреля - 50

На этот час ситуация такая, что сегодняшние данные (их огласят на вечернем брифинге) станут во многом определяющими.

По мнению медиков, если хотя бы не будет резкого рывка, то можно говорить не просто о стабилизации, но и о том, что эпидемия ковида-19 пошла на спад.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ