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Общество
«Митрополия – не предприниматель» - правительство не собирается выделять деньги Церкви
14.04.2020

Не было никаких переговоров. Запрос митрополии Молдовы о помощи, судя по всему, останется без положительного ответа - Ион Кику, выступая в эфире одного из телеканалов, дал понять, что правительство не намерено выделять митрополии ни лея. По его словам, подобных переговоров даже и не было:

- Митрополия – не предприниматель и никакого взаимодействия между государством и церковью у нас нет. Мы не вели переговоров с митрополией. Мы не имеем к ним никакого отношения и никаких разговоров о помощи или пособиях не было, - пояснил премьер.

Ранее митрополия сообщила о том, что ведет переговоры с правительством на предмет получения возможной финансовой помощи в связи с тем, что в настоящий момент иссяк денежный "ручеек" от не принимающих прихожан приходов, а деньги нужны для погашения задолженностей и выдачи зарплат.

Автор: Михаил Генчу


 
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