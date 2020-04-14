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Коронавирус в Молдове – свежие данные на 14 апреля
14.04.2020

От вируса нового типа излечились уже 134 пациента. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну представила информацию последнего часа. На данный момент в Молдове выявлено 1 712 больных COVID-19.

Общее количество протестированных граждан превысило восемь тысяч и достигло цифры в 8 149 тестов у граждан с симптомами. В 123 случаях болезнь была завезена в Молдову из-за границы, в 1 589 случаях вирус передался от человека к человеку на территории Молдовы.

На сегодняшний день 188 человек находятся в тяжелом состоянии болезни, 488 – в среднем, остальные в удовлетворительном состоянии.

17 пациентов из-за вызванных болезнью осложнений были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и находятся под неусыпным наблюдением медицинского персонала.

Но есть и радостная новость – уже 134 человека прошли необходимый курс лечения от коронавируса и выздоровели.

Автор: Михаил Генчу


 
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