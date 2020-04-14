Доллар и евро существенно подешевели

Национальный Банк Молдовы опубликовал сегодняшний курс основных мировых валют. 14 апреля молдавский лей укрепляет свои позиции по отношению к самым популярным валютам.

Доллар подешевеет на 19 банов, его стоимость составит 17,90 молдавских леев. Евро также упадет в цене на 24 бана и достигнет цены в 19,53 молдавских леев.

Румынский лей можно будет купить на 5 банов дешевле, чем вчера – за 4,04 молдавских леев. Украинская гривна остановится на отметке в 0,66 молдавских леев. Российский рубль сегодня будет стоить 0,24 молдавских леев.

Автор: Михаил Генчу