"Дойдет ли до Молдовы радиоактивное облако, зависит от направления ветра"

Эколог рассказал "КП", какие последствия страшнее - от пожаров в Чернобыле или коронавируса.

Пожар в Чернобыльской зоне начался еще 4 апреля и продолжается по сей день. Сообщается, что огонь находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы со всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС

Наши соседи – Румыния – встревожены тем, что радиоактивный дым может достичь ее территории. Румынские СМИ пишут, что уязвимыми в этой ситуации являются такие страны как Румыния, Польша, Беларусь, Венгрия, Словакия и Молдова.

Со специалистами отдела окружающей среды в рамках Гидрометеослужбы Молдовы связаться пока не удалось - ведомство, так же, как и другие бюджетные организации находится на каникулах в связи с режимом самоизоляции в стране. Ежедневный бюллетень о состоянии окружающей среды, который публикуется на сайте, тоже отсутствует по этой же причине.

Мы связались с экологом Ильей Тромбицким, чтобы узнать, чем нам грозят чернобыльские пожары.

- Все зависит от направления ветра. Если в нашу сторону, значит могут быть последствия, а если нет, то повезет, - отметил эколог. - Еще надо понимать, что концентрация радиоактивных веществ за это время значительно уменьшилась, они в значительной мере ушли в почву, сама растительность достаточно медленно выносит эти вещества на поверхность. Поэтому ожидать существенного загрязнения не следует.

Илья Тромбицкий подчеркнул, что нужно реально смотреть на вещи - у нас сейчас другие приоритеты. А Чернобыль может быть не так страшен, как написано в печати.

- В данном случае последствия Чернобыля по сравнению с коронавирусом не такие страшные, - отметил эколог.

- Радиационный фон в стране находится в норме, - сообщила нам пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. - Данные мы ежедневно получаем от синоптиков.

- Вопросами радиационного фона занимается Агентство окружающей среды, - сказала "Комсомолке" глава Метеорологического центра Лидия Трещило. - Наши сотрудники ежедневно снимают показания на нашем оборудовании, а данные передают им. Но успокою вас - радиационный фон в норме.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ