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Экономика
Жители Молдовы собрали более 18 млн леев на борьбу с коронавирусом
14.04.2020

Все деньги находятся на открытых счетах Министерства финансов Молдовы.

- В строгом соответствии с Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, около 13,5 млн леев из пожертвований физических и юридических лиц, предоставленных для финансирования неотложных расходов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19, были переданы интервенционному фонду правительства, - пояснили в Минфине.

Почти шесть миллионов леев постановлением правительства были выделены 10 апреля на покупку 51 428 защитных костюмов, а также на предоставление единовременного пособия в размере 16 тыс. леев для 29 бенефициаров из восьми учреждений здравоохранения и бюджетного учреждения, которые заразились инфекцией COVID-19 на рабочем месте.

Счета для сбора пожертвований на борьбу с вирусом нового типа COVID-19 были открыты 17 марта Министерством финансов - в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования также могут быть сделаны через Государственную службу электронных платежей Mpay, передает moldpres.

Автор: Михаил Генчу


 
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