От Плешки до Лысого - как уходили молдавские судьи

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Общество
Заседание высшего совета магистратуры было перенесено на 16 апреля.
Заявление об отставке подали семеро судей, пятеро из которых являются работниками Апелляционной палаты Кишинева - Геннадий Лысый, Анатолий Пахопол, Ион Булхак, Юрий Мелинтяну и Ион Плешка.
Другие двое судей до недавнего времени работали в районных судах Страшен и Единец.
Член Высшего совета магистратуры Фадей Нагачевский в понедельник задал вопрос на Facebook по поводу отставок в судебной системе Молдовы - стоит ли в условиях действия ЧП выплачивать судьям выходное пособие при увольнении.
В запланированном на сегодня заседании Высшего совета магистратуры значилось 14 вопросов. Вчера из заявления пресс-секретаря ведомства Валерии Плэмэдялэ стало известно, что в зал будут допущены только члены совета, а заседание будут транслировать онлайн.
Сегодня Плэмэдялэ проинформировала, что заседание было перенесено для организации видеоконференции.
Напомним, что последнее заседание Высшего совета магистратуры состоялось 19 марта, вскоре после введения чрезвычайного положения.
Автор: Михаил Генчу
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