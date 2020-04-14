От Плешки до Лысого - как уходили молдавские судьи

Заседание высшего совета магистратуры было перенесено на 16 апреля.

Заявление об отставке подали семеро судей, пятеро из которых являются работниками Апелляционной палаты Кишинева - Геннадий Лысый, Анатолий Пахопол, Ион Булхак, Юрий Мелинтяну и Ион Плешка.

Другие двое судей до недавнего времени работали в районных судах Страшен и Единец.

Член Высшего совета магистратуры Фадей Нагачевский в понедельник задал вопрос на Facebook по поводу отставок в судебной системе Молдовы - стоит ли в условиях действия ЧП выплачивать судьям выходное пособие при увольнении.

В запланированном на сегодня заседании Высшего совета магистратуры значилось 14 вопросов. Вчера из заявления пресс-секретаря ведомства Валерии Плэмэдялэ стало известно, что в зал будут допущены только члены совета, а заседание будут транслировать онлайн.

Сегодня Плэмэдялэ проинформировала, что заседание было перенесено для организации видеоконференции.

Напомним, что последнее заседание Высшего совета магистратуры состоялось 19 марта, вскоре после введения чрезвычайного положения.

Автор: Михаил Генчу