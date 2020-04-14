Европа обвела Молдову вокруг пальца: Нам обещали миллиард а дали... 0 (по буквам - Н-О-Л-Ь)

Передайте хотя бы пару костюмов, перчаток и масок врачам, как это сделали Россия и Китай, а не миллионы НПО, которые оскорбляют власть.

10 апреля я стал героем статьи румынского русофобского и молдофобского портала Deschide.md.

Эти господа перешли все грани маразма, написав, что Цырдя лжет про помощь ЕС, что Цырдя назвал европейцев подонками!

1) Начнем с «подонков». Мы такого не говорили. Это говорит Deschide.md в адрес ЕС. И говорит не впервые. ФРГ, Венгрию они атакуют постоянно за деньги румынского департамента Romani de Pretutindeni.

Увы, эти журналисты не знают русского языка. В тексте говорится про обвинения некоторых «специально обученных граждан» в адрес властей, которые якобы украли «европейскую помощь». Кстати, как можно украсть то, чего нет? :)

2) Про помощь ЕС.

Мы говорили и говорим: бюджетная помощь (suport bugetar) от ЕС в 2020 году - 0! Да, ровно 0. Заморозили 2 транш аккурат, когда пошла эпидемия ковид 19. Под благородным предлогом: мол, «нет реформ», «нет прогресса».

Зайдем на сайт госканцелярии. http://amp.gov.md/TEMPLA…/ampTemplate/dashboard/…/index.html

Там графики, которые показывают четко, сколько денег в бюджет получила страна! Цифра с прямым вливанием в бюджет указана оранжевым цветом в рубрике «suport bugetar»!

2015 – 1 094 191, 67 (units) = 0% din total!

2016 – 1582 (units) = 0% din total!

2017 – 0% units = 0% din total!

2018 - 0% units = 0% din total!

2019 – В июле 2019 М.Санду получила бюджетную поддержку в 14,54 млн евро, а в октябре 14,35 млн евро. Не густо.

2020 – 0% units = 0% din total!

Проще говоря – везде нули. И не один год, а четыре. Спасибо за обещание дать то ли 87, то ли 140, а теперь уже и миллиард евро! Передайте хотя бы пару костюмов, перчаток и масок врачам, как это сделали РФ и Китай. Чтобы все видели. А то вы даете по 50-70 млн евро в год НПО, которые оскорбляют власть, наших внешних партнеров, церковь, левые партии, молдаван… и называете это «помощью» Молдове!

Спасибо, конечно… :)

Выводы

1. Какую «макрофинансовую помощь» получило правительство от ЕС в 2020? Ответ -0.

2. Какую бюджетную поддержку получило правительство в 2020 от ЕС? Ответ -0.

3. Какую помощь получило правительство в борьбе против Covid 19? Не обещания, декларации, а конкретную помощь? Ответ известен.

И если это не так, покажите, пожалуста, переводы в бюджет, деньги, гуманитарную помощь…

БОГДАН ЦЫРДЯ