Глава государства Игорь Додон сегодня провел встречу с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном

“Обсудили ряд первостепенных для жителей столицы вопросов, особенно предпринимаемые муниципальными властями меры по борьбе и предотвращению инфицирования населения вирусом COVID-19”, – сообщил Додон.

По его словам, примар рассказал о том, что в настоящее время 80% работы примэрии сосредоточено на борьбе с коронавирусом, так как город очень уязвим.

“Вместе со специалистами проанализированы многие сценарии вмешательства властей для предотвращения ухудшения обстановки”, – отметил президент.

В то же время Ион Чебан сообщил Игорю Додону о том, что в столице продолжаются работы по дезинфекции общественных мест, дворов и лестниц многоэтажных жилых домов, детских игровых площадок.

Президент высоко оценил работу городских властей и их действия в кризисный период.

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