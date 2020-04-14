Лицемерие: Правительство Санду удвоило размер ставки НДС для HoReCa, а теперь партнеры по блоку требуют ее снижения

Председатель фракции «Платформа ДА» Александр Слусарь передумал и теперь требует снизить ставку НДС для HoReCa до 8%.

Популизм в стиле блока «ACUM». Председатель фракции «Платформа ДА» Александр Слусарь передумал и теперь требует снизить ставку НДС для HoReCa до 8%.

- По HoReCa и сфере туризма мы не понимаем, почему предлагается снизить НДС только до 15% Почему не уменьшить ставку до 8% - до показателя, аналогичному для некоторых сельхозтоваров? В нынешней ситуации эта отрасль, которая идет ко дну, заслуживает более содержательной поддержки, - написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Предложение Слусаря появилось спустя меньше года после того, как правительство Санду удвоило размер ставки по НДС - с 10 до 20% для этой сферы национальной экономики. Тогда сам Слусарь неоднократно высказывался в поддержку этого решения.

Уточним, что правительство Иона Кику снизило ставку НДС для HoReCa с 20 до 15%. Положение содержалось в законе, ответственность за который взял на себя кабмин. Документ касался мер поддержки для граждан и предпринимателей в период кризиса. Однако, по требованию депутатов блока «ACUM» и группы «Pro Moldova», он был отменен Конституционным судом.

ЛИДИЯ ТКАЧ