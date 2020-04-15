Дело о трех конфетках

13 апреля Конституционный суд признал неконституционным закон, утвержденный 1 апреля правительством путем принятия ответственности перед парламентом. 2 апреля на заседание законодательного органа, на котором предполагалось заслушать премьер-министра Ион Кику с этим проектом, не пришли фракции социалистов и демократов - 58 депутатов. В зале собралось всего 39 депутатов из 101.

Пока оппозиция клеймила коллег, премьер-министр Ион Кику рассказал на пресс-конференции о том, как правительство намерено защитить граждан и бизнес в период ЧП. В итоге депутаты PAS, DA, Pro Moldova и независимый депутат Александр Олейник оспорили в Конституционном суде некоторые положения закона, которые, по их мнению, не имеют отношения к кризисной ситуации: освобождение от акцизов товаров местных производителей, которые продаются в магазинах duty-free на въезде в Молдову, поправки к закону о табачных изделиях, внедрение нового механизма c уменьшением налоговых сборов при добыче полезных ископаемых. Запросы, объединенные в одно дело, рассмотрел 13 апреля Конституционный суд. Решение суда вызвало нервную реакцию власти.

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие…»

Появление премьера перед журналистами вечером, еще до публикации сообщения на сайте КС, началось репликой из пьесы «Ревизор».

«Должен сообщить вам печальное известие, - сказал Кику. - Суд признал неконституционным закон об оказании помощи предпринимателям и некоторым категориям населения, пострадавшим в результате пандемии. Это означает, что правительство не сможет помочь тем, кто остался без работы; не сможет вернуть часть налогов фирмам, которые будут выплачивать заработную плату; не сможет повысить пособия детям; не сможет снизить НДС для отрасли HoReCa с 20 до 15 процентов; не сможет приостановить плату за патенты…».

Кику возложил ответственность на оппозицию. Тем не менее, распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 10 апреля были продублированы и сохранены все льготы и пособия на период ЧП.

Президент Игорь Додон 10 ноября в соцсетях предложил три сценария: «Первый - оппозиция должна отозвать запрос в КС, и закон останется в силе. Второй - КС оставит в силе принятый закон или же отменит отдельные его пункты. Третий - правительство разработает и представит парламенту новый закон».

Слить Цуркана?

Он сообщил, что после принятия судом решения общался с председателем КС Владимиром Цурканом: «По его словам, за приостановление действия закона проголосовало четверо из шести членов КС. Председатель голосовал против, у него особое мнение».

Оппозиция и гражданские активисты расценили переговоры Додона с Цурканом как давление на суд. Ряд НПО призвали президента не вмешиваться в работу КС, не пользоваться своими полномочиями для обсуждения с председателем суда дел, находящихся на рассмотрении. Цуркану попеняли за то, что он информирует главу государства и оправдывается перед ним. В итоге Цуркан перед началом заседания 13 января отказался от участия в нем.

Суд в масках и перчатках

Заседание КС напоминало то ли венецианский карнавал, то ли тусовку медиков после операции. Все стороны процесса были в масках и перчатках, на столе у каждого был флакон с дезинфицирующей жидкостью. Присутствовали только представители сторон, остальные могли следить за процессом в режиме онлайн.

Защитниками правительства стали депутат-социалист Василий Боля, министр юстиции Фадей Нагачевский и госссекретарь минэкономики Дорел Норок. Оппонировали депутаты Серджиу Литвиненко, Сергей Сырбу и Дину Плынгэу.

Авторы запросов обвинили премьера в отказе представить законопроект парламенту. «Учитывая ситуацию ЧП, мы не стали бы оспаривать сам закон и процедуру, - уточнил Литвиненко. - Но было бы хорошо, чтобы КС разъяснил положения статьи 106 Конституции, которая оговаривает порядок принятия правительством ответственности перед парламентом за закон или политическую декларацию».

Фадей Нагачевски не согласился: «Я считаю, что заседание парламента 2 апреля состоялось. Пришла часть депутатов, в зале был премьер, который пришел представить депутатам закон. Он не сделал этого, так как не было кворума. Но это уже другой вопрос. Отсутствие большинства не означает, что заседания не было. Это означает, что парламент не мог принимать решения. Что помешало депутатам обратиться к Иону Кику с предложением представить законопроект даже при отсутствии кворума?».

Парламент может работать вне своего здания при условии явки двух депутатов

Министр также выразил мнение, что заседание может считаться состоявшимся, «даже если в нем примут участие два депутата».

«Сейчас в зале присутствуют четыре депутата, - указала председательствующая на заседании судья Любовь Шова. - Мы можем считать это заседанием парламента?».

«Могли бы, если бы собравшиеся руководствовались регламентом парламента», - отреагировал Нагачевски.

Стороны не сошлись во мнениях касательно освобождения от акцизов товаров, которые продаются в магазинах duty-free на въезде в Молдову, переноса на год поправок к закону о табачных изделиях, а также внедрения нового механизма уменьшения налоговых сборов при добыче полезных ископаемых.

Литвиненко обратил внимание на предложения узаконить снижение одних налогов начиная с января 2020 года, а других – с 1 января 2021 года: «Какое отношение имеют эти меры к чрезвычайному положению, введенному из-за пандемии? Кого они защищают и кого будут защищать после отмены режима ЧП?». По мнению депутата PAS поправки носят коррупционный характер.

Социалист Василий Боля, в свою очередь, считает, что предложенные нормы помогут местным производителям алкоголя и табачных изделий конкурировать с зарубежной продукцией. Эти аргументы он настойчиво приводил каждый раз, оправдывая принятый правительством закон. При этом Боля в стиле участников телевизионных шоу постоянно перебивал оппонентов, не давая им высказаться. Его осадила Шова: «Говорить будете тогда, когда вам разрешат. Вы председатель парламентской юридической комиссии и должны знать, как следует вести себя на судебных заседаниях».

Четверо судей КС пришли к выводу, что была нарушена процедура принятия закона: премьер был обязан представить закон в парламенте. «В связи с нарушением процедуры принятия закона суд признает закон неконституционным, - заявила Шова. - Решение суда вступает в силу с момента принятия, обжалованию не подлежит».

Процедура принятия правительством ответственности дурно пахнет с 2014 года

Бывший председатель КС Александру Тэнасе отметил в эфире TVC21, что ситуация породила множество вопросов: «Зачем было обострять отношения между парламентом и правительством? Почему нельзя было нормально пропустить проект через парламент? Зачем президенту было подставлять председателя КС телефонным звонком? Этот жест вообще не поддается логическому объяснению, получается, что главу КС подставили умышленно: Додон - опытный политик, он отдает себе отчет в своих действиях и не мог не знать о последствиях».

Тэнасе справедливо указывает на то, что «от процедуры утверждения закона под ответственность правительства необходимо избавляться», потому что ею пользуются недобросовестно. И сразу вспоминается, как в 2014 году кабинет Юрие Лянкэ принял на себя ответственность перед парламентом за изменение пакета из 11 законов. Тогда тоже говорили об исключительности ситуации, о ом, что люди ждут повышения пенсий и зарплат… Говорили о необходимости защиты и транспарентности банковской системы. За красивыми словами скрывались секретные решения о выделении банкам «группы Шора» девяти миллиардов лей. Все это позволило украсть миллиард долларов из резервов нацбанка. А потом Лянкэ еще раз взял на себя ответственность, чтобы выдать государственные гарантии под аферу века.

Не так давно правительство Павла Филипа незаконно приняло на себя ответственность за пакет законопроектов для реализации предвыборных обещаний Плахотнюка. Эксперты уже тогда говорили: если правительство берет на себя ответственность, ничего хорошего ждать не приходится. По мнению Тэнасе, за всю историю этот инструмент вообще был использован правильно только один раз - когда правительство Майи Санду под свою ответственность утвердило поправки к закону о прокуратуре.

Возможны ли антикризисные меры без «конфеток»?

Сейчас кабинету Кику нужно срочно готовить новый закон и включить в него антикризисные меры без злополучных трех статей – «без трех конфеток», считает бывший вице-премьер и министр экономики Александр Муравский: «Либо снова принимать на себя ответственность по новому закону и выполнить всю процедуру его принятия за три дня. Либо идти обычным путём направления его в парламент и просить у него ускоренного рассмотрения законопроекта».

Шаг вперед, еще три шага вперед

Социалисты винят во всем оппозицию и говорят, что по вине подавших запрос в КС проиграли все граждане Молдовы. Но что было бы, если бы в проекте не было бы нескольких очень странных пунктов?

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ написал в соцсетях, что группа «Про-Шор», поддержанная депутатами Майи Санду и Андрея Нэстасе, добилась того, чтобы аэропортовый сбор в 9 евро в полном размере остался в кармане Илана Шора, хотя правительство решило направить половину этой суммы на счет специального фонда в госбюджете для борьбы с пандемией коронавируса. «Проиграли и несколько десятков тысяч работников сферы HoReCa, которая и далее будет платить 20 процентов НДС вместо предложенных правительством 15 процентов», - отметил социалист.

Его коллега Владимир Головатюк заявил: оппозиция желает, чтобы ситуация в стране становилась все хуже. По его словам, правительство «смотрит не на шаг вперед - на три шага»: «Потому что еще в прошлом году, когда принимали бюджет и правительство Кику принимало присягу, было сказано, что Молдова превратится в большую стройку! Кроме всего, эти инициативы направлены и на это».

Интересно, как поможет заявленной цели - превратить Молдову в большую стройку - разрешение продавать лес на корню? О том, что эта четвертая конфетка для кого-то также содержалась в документе, говорят аналитики партии коммунистов. Неужто строить будем из дерева?

Николай МЕНЮК