В Молдове предлагают самостоятельно делать себе аборт с помощью телемедицины

Первая удалённо управляемая услуга медикаментозного аборта с помощью телемедицины запущена Центром обучения в области репродуктивного здоровья (ЦОРЗ). Цель проекта – облегчить женщинам доступ к услугам медикаментозного аборта в период пандемии COVID-19, передаёт IPN.

Как рассказала корреспонденту IPN директор ЦОРЗ Родика Комендант, запуск этой услуги обусловлен тем, что сейчас у пациенток нет возможности выбирать, где и как им делать аборт. По словам Комендант, медикаментозный аборт разрешён в Молдове уже много лет, а ЦОРЗ провел ряд исследований, подтвердивших выводы международных исследований о безопасности данного метода, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и не наносит абсолютно никакого ущерба репродуктивному здоровью женщины.

Чтобы воспользоваться услугой, женщина должна зайти на веб-страницу, созданную специально для данной услуги: www.avort.md/prin_telemedicina/, чтобы подтвердить наличие у неё беременности с помощью теста и рассчитать срок беременности. Этот срок должен составлять не более девяти недель, в противном случае данная услуга недоступна. Затем пациентке позвонит гинеколог (посредством видео- или обычного звонка), чтобы обсудить все неясные моменты, после чего пациентка получит доступ к медикаментам. Рецепт для покупки лекарства будет предоставлен ей в виде фотоснимка. Если медикаменты нельзя достать в местных аптеках, то они будут отправлены пациентке по почте или курьером.

Через неделю врач снова позвонит ей, чтобы выяснить, увенчался ли аборт успехом. „У подавляющего большинства никаких трудностей не возникает”, - утверждает гинеколог. Как правило, возможные проблемы решаются удалённо и обычно сводятся к повторному приёму дозы того же препарата, который уже имеется у пациентки. Через четыре недели пациентка сдаёт повторный тест на беременность для итоговой оценки ситуации.

„Мы позволили себе этот шаг, основываясь на нашем многолетнем опыте, насчитывающем порядка 15 лет, на том, что мы участвовали во многих исследованиях. Этот метод оказался очень безопасным и эффективным”, - заявила Родика Комендант. По словам врача, эти действия встретили поддержку со стороны Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и, в частности, Департамента первичной медицины.

Директор ЦОРЗ также заявила, что вскоре, учитывая опыт других стран, переживших гуманитарные кризисы или чрезвычайные ситуации, ожидается рост числа нежелательных беременностей и желающих их прервать.

Гинеколог отметила, что медикаментозный аборт безопаснее для женщины, чем хирургический, в том числе для её фертильности. Таблетки, которые она при этом принимает, действуют только на уровне нежелательной беременности, не влияя на другие органы.

Услуга аборта с помощью телемедицины внедряется в рамках рассчитанного на два года пилотного проекта „Медикаментозный аборт с помощью телемедицины для женщин и подростков из сельской местности Молдовы: устранение барьеров с помощью технологий”. С конца марта, когда проект был запущен, 25 женщин уже избавились этим способом от нежелательной беременности.

ЦОРЗ – это некоммерческая неправительственная организация, основанная в 1998 году. Её миссией являются защита и продвижение сексуального и репродуктивного здоровья и прав.