Чрезвычайное положение в Молдове может завершиться через месяц

Если в стране сохранится прежняя динамика по заболеваемости коронавирусом, то чрезвычайное положение, может закончится, как и планировалось, 15 мая. Об этом заявил президент Игорь Додон в программе „Puterea a patra” на телеканале N4.

В этом случае, правительство не будет обращаться в законодательный орган с просьбой продлить режим ЧС.

“Если [позитивная] динамика сохранится в течение следующих 7-8 дней, то чрезвычайное положение закончится 15 мая”, – отметил президент.

С 17 марта по 15 мая парламент ввел чрезвычайное положение в связи с риском распространения нового типа коронавируса. В это время Комиссия по чрезвычайным ситуациям издает распоряжения, которые являются обязательными и подлежат исполнению руководителями центральных и местных органов власти, экономическими агентами, государственными учреждениями, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Республики Молдова.