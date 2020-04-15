Олег Серебрян: Молдаване, законно работающие в Германии, не были уволены

Дипломатические представительства Республики Молдова в Германии получили меньше запросов на репатриацию молдавских граждан в контексте пандемии COVID-19. Посол Республики Молдова в Германии Олег Серебрян говорит, что на это повлиял тот факт, что молдаване легально работают в Германии, а у некоторых из них там есть семьи, отмечает IPN.

„Многие наши соотечественники легально работают в Германии, там их семьи, есть совместные браки, работают на основе румынских паспортов, имеют постоянную работу, это возможное объяснение”, - заявил молдавский дипломат в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova.

Он сделал уточнение в отношении молдаван, которые возвращаются домой в эти дни. Он говорит, что граждане, возвращающиеся домой, не обязательно являются из диаспоры, это люди, которые находятся в особой ситуации, многие из которых являются туристами, пациентами, которые были в Германии для лечения, студенты, случайные посетители.

Что касается слухов о том, что молдавские граждане остались без рабочих мест, Олег Серебрян признает, что речь идет о гражданах, которые работают без разрешений, а не о тех, у кого легальная работа.

„Никто в Германии не остался без работы, из тех, у кого была легальная работа. Я знаю, что распространяются эти слухи о том, что люди остаются без работы, возможно, в других странах, кроме Германии. Те, кто работает легально в Германии, не могли быть уволены из-за прекращения деятельности своих предприятий. Нет законных оснований для увольнения.

Допускаю, что предприниматели, которые используют незаконную рабочую силу, боялись, что у этих людей нет медицинской страховки. Я предполагаю, что в таких ситуациях могли быть увольнения, но те, кто работает на законных основаниях, не были уволены, по крайней мере, мы не слышали о таких увольнениях на немецкой территории”, - отметил посол.

Несмотря на то, что с помощью молдавских властей из Германии вернулись многие молдавские граждане, Олег Серебрян утверждает, что Посольство Республики Молдова в Берлине и Генеральное консульство во Франкфурте продолжают получать запросы о репатриации.