Почему количество умерших от коронавируса в Восточной Европе в 60 раз меньше, чем в Западной?

Если посмотреть на статистику, то сразу видна разница в количестве заболевших и умерших между Западной и Восточной Европой, к которой относится и европейская часть России. В Западной Европе в 17 раз больше заболевших и в 60 раз больше погибших. Почему разница настолько велика? Есть несколько теорий, объясняющих данный факт, пишет газета «Advance» (Хорватия).

От первой волны ко второй

Коронавирусный кризис продолжается уже несколько месяцев, и хотя в любой момент ситуация может измениться, мы все-таки можем осторожно оценить некоторые тенденции, аномалии и особенности. В общемировом масштабе мы находимся, наверное, на вершине «первой волны». Каждый день в Европе от коронавируса умирают тысячи человек, но линейные и, что еще важнее, логарифмические кривые показывают, что неконтролируемое распространение вируса уже в прошлом. Однако на горизонте уже новый вызов, поскольку многие страны намерены ослабить введенные меры. Правильным ли будет этот шаг - или он станет крайне опасным, увертюрой ко «второй волне», мы вскоре узнаем. В любом случае мудрее поступят те страны, кто еще выждет, чтобы посмотреть на развитие ситуации в тех государствах, где решили ослабить ограничительные меры.

Нельзя не заметить, насколько велика разница в количестве заболевших и умерших между Западной и Восточной Европой. Линию разграничения можно провести между бывшим социалистическим блоком и демократическим западным лагерем. Разница разительная.

Разница – разительна

Начнем с населения. На территории Европы проживают около 740 миллионов человек. В эту цифру включим и Россию (большинство граждан РФ, 110 из 143 миллионов, проживают в Европе). Для сравнения: население Европы вдвое превышает население США (около 327 миллионов) и почти вдвое меньше, чем население Китая (около 1,4 миллиардов).

Теперь поделим население Европы на восточное и западное. К «Восточной Европе» отнесем также территорию бывшей Югославии и всех тех, кто когда-то проживал в Восточной Германии. Суммировав все население всех стран, которые были «за железным занавесом» и СФРЮ, мы получим 300 миллионов. Таким образом, Восточная и Западная Европа не делятся точно 50 на 50, но допустим, что соотношение приблизительно такое (если в расчет принять «коренных» жителей Восточной Европы, которые работают в Западной, то цифры были бы еще ближе). Итак, на востоке Европы проживают около 40 процентов населения континента, на западе - около 60.

Следующий параметр - это количество зараженных и погибших от последствий COVID-19.

Количество случаев заражения в Восточной Европе - 41 796, в Западной Европе - 705 110

Количество смертей в Восточной Европе - 1 011, в Западной Европе - 60 297 (данные на 9 апреля)

Хотя мы говорим об относительно сходном количестве людей (соотношение 60 к 40 в пользу Западной Европы), разница в количестве заболевших, а главное, погибших исключительная. В Западной Европе в 17 раз больше заболевших и в 60 раз больше погибших.

Сейчас на каждые 296 735 человек в Восточной Европе приходится одна смерть от коронавируса, а в Западной Европе - одна смерть на 7 130 человек. Учитывая, что кризис еще в самом разгаре, все может, конечно, поменяться, хотя, скорее всего, соотношения не слишком изменятся.

Почему разница настолько велика? Есть несколько теорий, перечисляем их вне зависимости от их правдоподобности.

Теория 1. Данные неточные или подлинные цифры скрываются

ВОЗ, чьи представители работают во всех странах мира, считает данные достоверными. Большинство специалистов сходятся во мнении, что подлинные цифры для все стран почти точно во много раз выше заявленных, по крайней мере, что касается количества зараженных. Реальное количество заразившихся COVID-19 в мире может в 10-20 раз превышать заявленное. Причина, разумеется, в том, что проводится недостаточно тестов, и если какая-то из стран меньше тестирует, у нее будет меньше зараженных.

Есть также предположения, что по крайней мере некоторые страны Восточной Европы намеренно занижают число заразившихся и погибших. Подобные предположения зачастую ничем не обоснованы. То же самое говорили (и говорят) о Китае, но факт в том, что город Ухань и провинция Хубэй снова открыты, а КНР не стала бы сама себе стрелять в ногу. Кроме того, обвинять в сокрытии подлинных данных могут и по политическим причинам.

Конечно, численность зараженных можно легко скрыть, можно ошибиться или просто их не выявить. Но есть количество погибших, а эту цифру скрыть уже труднее. Среди стран бывшего социалистического блока у Хорватии одни из лучших показателей. Если бы данные о погибших скрывались, об этом уже стало бы известно: страна маленькая, и реальные данные нашли бы «путь» к общественности.

Если теория о неточных или скрываемых данных и верна, то вряд ли скрываемые данные могут сильно сократить разрыв между заболевшими и погибшими от COVID-19 в Западной и Восточной Европе.

Теория 2. Вирус не распространился на востоке так же, как на западе

Любой, кто видел интерактивную карту воздушного движения над Европой, понимает, насколько велики различия в плотности транспортного потока над Восточной и Западной Европой. Так же было и в январе, когда большинство стран еще не воспринимали коронавирус из Китая как нечто опасное, и он успел намного больше распространиться по Западной Европе благодаря плотной сети авиарейсов.

Но и тут есть загвоздка.COVID-19, как известно, болезнь очень заразная, и между ее распространением и введением строгих мер прошло достаточно времени. Вирус успел широко распространиться и по востоку Европы. Тем не менее факт в том, что западная часть Европы «популярнее» восточной (карты красноречиво свидетельствуют об этом: в небе над Украиной, Румынией, Польшей видны «пустоты»). Эту теорию нужно учесть при прояснении ситуации. (Как нужно учесть и массовое возвращение гастарбайтеров с Запада на Восток. - Ред.).

Теория 3. Менталитет

Когда Китай начал вводить чрезвычайно жесткие меры, многие задавались вопросом: возможно ли к чему-то подобному принудить европейского обывателя? С трудом. С западными европейцами дела еще хуже, чем с восточными, потому что навязать им что-то еще труднее. Почему? Из-за менталитета, то есть накопленного опыта.

Жители Восточной Европы на протяжении десятилетий жили под однопартийной коммунистической властью, все эти режимы требовали от граждан послушания и за 30 лет образ мышления кое в чем остался прежним. Приказание не обсуждают, а выполняют (Всего этого уже давно нет, по крайней мере в Молдове. – Ред.).

Такие города, как Загреб, Белград, Братислава, Варшава, Москва, Рига, Прага, Бухарест и другие, в эти дни «пусты», чего не скажешь о некоторых городах на западе Европы. В США положение еще хуже. Так или иначе, но соблюдение мер помогает, да и меры на востоке Европы, как правило, строже.

Теория 4. Генетика

О самом вирусе по-прежнему известно мало, мы не можем с уверенностью назвать все способы его передачи. Факт в том, что во всех странах есть случаи заболевших, которые едва заметили у себя симптомы, а также случаи, когда здоровые и молодые люди погибли от вируса. Генетика при этом может играть очень большую роль, и в этой связи уже активно ведутся глубокие исследования.

Подавляющее большинство жителей Восточной Европы – славяне. Имеет ли этот факт какое-то отношение к значительно меньшему проценту смертности на востоке Европы, мы узнаем только тогда, когда эта теория найдет подтверждение на практике. Против «славянской теории» говорит то, что все неплохо складывается и в тех странах, где большинство граждан не славяне - страны Прибалтики, Румыния, Албания (славянская составляющая в генетике этих народов очень велика. - Ред.).

Теория 5. Восточная Европа привита от туберкулеза

Все вышеизложенные теории вместе взятые уже могут способствовать снижению числа жертв коронавируса в Восточной Европе. Однако учитывая, что количество погибших на западе аж в 60 раз больше, возможно, последняя теория окажется самой достоверной.

Между Восточной и Западной Европой существует фундаментальная разница: вся Восточная Европа привита от туберкулеза вакциной БЦЖ. Это единственная успешно работающая для профилактики туберкулеза вакцина, доказано, что она эффективна и против некоторых вирусных инфекций.

Вакцинация от «болезни бедных» проводилась (и в основном продолжает проводиться) по всей Восточной Европе. В Западной Европе уже очень давно не проводят вакцинацию БЦЖ, за исключением некоторых стран, где прививают разные категории граждан - Италия, Канада, США. (Туберкулез не только «болезнь бедных», но и болезнь холодных стран. – Ред.)

Португалия - одна из немногих стран Западной Европы, которая проводила вакцинацию БЦЖ. Вот актуальные данные о Португалии и Испании на 9 апреля.

Общая численность населения Португалии - 10 миллионов, Испании - 47 миллионов.

Количество заразившихся в Португалии - 13 141, в Испании - 148 220.

Количество погибших в Португалии – 380, в Испании - 14 792.

Цифры говорят сами за себя. Испания, может, и превосходит Португалию по численности населения почти в пять раз, но смертей там аж в 39 раз больше. Если применить к этой аномалии все вышеизложенные теории, то та, что касается БЦЖ, выглядит, пожалуй, наиболее правдоподобно.

Есть еще Германия, где на территории бывшей ГДР в три раза меньше жертв. Конечно же, в ГДР прививали!

Можно предположить, что БЦЖ защищает или по крайней мере помогает лучше сопротивляться COVID-19. Сейчас в нескольких странах проводятся исследования эффективности БЦЖ против коронавируса. Пока слишком рано утверждать, что БЦЖ - это спасение, но можно хотя бы надеяться.

Конечно, помимо Восточной Европы есть и другие аномалии. Например, Новая Зеландия, где всего один смертельный случай, и там не было прививок БЦЖ. Но Новая Зеландия - отдельный разговор: ее мудрое руководство заранее закрыло страну и быстро вернуло своих граждан, и теперь они могут только радоваться тому, что так вовремя среагировали.

Несомненно, ситуация во всем мире еще больше осложнится, в том числе и в Восточной Европе. Но уже ясно, какие страны пострадают больше всех. На данный момент Восточной Европе удалось избежать той драмы, которую мы наблюдаем в Италии, Испании, США. Но она ни в коем случае не должна расслабляться.