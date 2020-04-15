Политолог: «Выиграют государства, которые возобновят свою экономику раньше. Интересно, может ли Молдова уже пойти на что-то подобное?»

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Экономика
Политолог Дионис Ченуша утверждает, что выиграют государства, которые возобновят свою экономику раньше, и задается вопросом, может ли Республика Молдова пойти на что-то подобное, сообщает ТРИБУНА.
«Задаюсь вопросом, может ли Республика Молдова пойти на что-то подобное?
– Медицинская система на низшем уровне, медицинский персонал либо устал либо инфицирован. И если начнется вторая волна заражений, более жестокая, чем первая?
– Проводится ли оценка секторов экономики с низким риском заражения, поскольку может быть применено социальное дистанцирование и ежедневное оснащение работников защитным оборудованием? Какие эти секторы, которые опять-таки определяются на основе оценки?
– Сельское хозяйство имеет жизненно важное значение для безопасности пищевых продуктов, и этот приоритетный сектор требует «социального дистанцирования» и защитного оборудования. До сих пор я не читал / не видел / не слышал ничего об оснащении людей в сельском хозяйстве.
Очевидно, что экономика не может непрерывно находиться в спячке, а для ее перезапуска, я думаю, нам нужно стратегическое видение и большая осторожность.
Все, что происходит сейчас, уже не связано с завезенными случаями Covid, а с внутренним распространением инфекции. Таким образом, ответственность властей за провал расчетов будет двойной», написал Ченуша в социальной сети.
Андриана Кептине
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