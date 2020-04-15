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Политика
Заявление: «Решение Конституционного суда меняет игру власти в Республике Молдова. Парламентская оппозиция…»
15.04.2020

Триумвират парламентской оппозиции рассматривает решение Конституционного суда Республики Молдова (КС) от 13 апреля политической победой, которая принадлежит им. Это победа, которая подтверждает долгосрочное поражение. Это заявил журналист Виктор Никитуш в публикации в своем блоге, сообщает ТРИБУНА.

Журналист объяснил, что работа, которая состоялась в Конституционном суде, вместе с ее результатами показали, что большинство ДПМ/ПСРМ уважает правила демократии и, с политической точки зрения,  играет в соответствии с этими правилами.

«Решение Конституционного суда меняет игру власти в Республике Молдова. Парламентская оппозиция не может больше громко и яростно утверждать в ЕНП или в другом месте, что власть в Кишиневе не соблюдает правила демократии. Решение Конституционного суда показывает, что каждое ускальзывание от демократических норм и нарушение основных свобод может быть взыскано как судьями, так и оппозицией, что в этом заключается роль Андриана Канду, Андрея Нэстасе/Майи Санду. При условии, что этот триумвират оппозиции не заснет на карантине», подчеркнул он.

ТРИБУНА напоминает: КС признал неконституционным Закон № 56 от 2 апреля 2020 года об установлении некоторых мер поддержки граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения и о внесении изменений в некоторые нормативные акты, которым правительство приняло ответственность перед парламентом.

Кристина Гурез


 
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