«Как только пандемия пройдет, политические факторы и граждане Молдовы поймут, что медицина – это услуга, за которую нужно платить»

Из-за отсутствия политической воли, из-за популизма, система здравоохранения в Республике Молдова стала самой недофинансированной в Европе. Заявление на этот счет было сделано экономистом Вячеславом Ионицэ в ходе передачи «15 минут экономического реализма» – реализованной IDIS Viitorul в партнерстве с радио Europa Liberă.

Как сообщает ТРИБУНА, Ионицэ утверждает, что Республика Молдова – это «отстающий студент Европы» в системе здравоохранения.

«Сейчас необходимо извлекать уроки, принимать решения, и как только пандемия пройдет, политические факторы и граждане Республики Молдова поймут, что медицина – это услуга, за которую нужно платить. В последние годы Республика Молдова выделяет на медицину 4,1% ВВП, по сравнению со странами ЕС, где ассигнования достигают 9,6%. Значение медицины в Республике Молдова в 2,4 раза ниже, чем в ЕС. Очевидно, что не можешь иметь медицину, не можешь иметь качество. Самое любопытное, что врачи с таким низким уровнем финансирования умудряются справляться с ситуацией», отметил эксперт, добавив, что: «если ничего не будет сделано для повышения доли в распределении ВВП до 5,5%-6% для системы здравоохранения, то означает, что мы ничему не научились».

По словам экономиста, «в странах, схожих с Республикой Молдова, квота на медицину составляет 13% – либо платит работник, либо платит работодатель. Ведь, если платишь менее 11% от зарплаты, можешь называть это, как хочешь, но не медицинской страховкой. В Республике Молдова она началась с 4% и достигла 7% в 2009 году. В то время политики решил остановить рост. Впоследствии, в 2015 году она достигла 9%. Таким образом, первой проблемой в медицине является небольшой вклад гражданина, кто и сколько вкладывает».

Кристина Гурез