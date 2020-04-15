Национальный музей Молдовы вошел в топ-10 художественных музеев СНГ

Рейтинг составлен по критерию популярности посещений и онлайн-туров.

Национальный музей Молдовы оказался в десятке лучших художественных музеев СНГ среди себе подобных, так как предоставляет и онлайн-туры по музею, и виртуальные экскурсии, что немаловажно в условиях всеобщего карантина из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Рейтинг возглавили Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве.

За ними следуют русский музей в Санкт-Петербурге, Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске, Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева в Алма-Ате, Национальный музей искусств Азербайджана в Баку, Национальная галерея Армении в Ереване, Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте.

Девятую строчку занял музей из Кишинева – на данный момент он уже предоставляет 3D экскурсии в онлайн режиме, бесплатно для всех желающих.

Замыкает топ-10 музеев СНГ Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям музеев, передает mybusiness.md.

Российский туристический портал ТурСтат составил рейтинг лучших художественных музеев изобразительных искусств государств СНГ, популярных для посещений и онлайн-туров, виртуальных экскурсий, выставок и трансляций в социальных сетях.

Автор: Михаил Генчу