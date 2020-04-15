"Молдову спасет только экономия, как в Германии в 30-е годы": мы почувствуем кризис в экономике через несколько месяцев

Молдавская оппозиция, требующая повышения дотаций, должна сначала представить источники для финансирования.

«Экономика падает и не только в Республике Молдова. Замедление экономики еще скажется и уже влияет на поступления в государственный бюджет. Согласно прогнозу Минфина, ВВП сократится на 3% при оптимистичном сценарии. Это приведет к сокращению на 7,3 млрд леев по сравнению с запланированными доходами», - заявил президент Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности.

При этом он подчеркнул, что речь идет об оптимистичном сценарии, но может быть и снижение. Приоритет будет отдаваться пенсиям и заработной плате, помощи по безработице, поддержке медицинской системы и других учреждений, вовлеченных в кризисное управление, поддержке предприятий, которые выплачивают заработную плату. Остальные расходы будут сведены к минимуму.

О важности экономии в этом сложном периоде «КП» рассказал и доктор экономики Михаил Пойсик. По его словам, у нас очень непростая ситуация, а оппозиция кричит, что надо увеличивать дотации, при этом, не предлагая источники для осуществления дотаций.

- Наша оппозиция требует увеличения дотаций. Но в таком случае она должна представить источники финансирования. Вот, допустим, дотации составят 10 миллионов леев, а вот 10 миллионов леев, которые мы предлагаем для их покрытия. Тогда парламент придет и проголосует. Но этого не делается, - говорит Михаил Пойсик.

В том, что кризис сильно ударит по молдавской экономике, у экономиста сомнений нет.

- Любое предприятие, вне зависимости от того, работает оно или стоит, несет постоянные затраты: отопление, освещение, охрана, аренда, кредиты и так далее. Если предприятие загружено меньше, чем на 40%, оно несет убытки. Но это еще полбеды. У нас 2/3 экспорта – в ЕС, а половина экспорта – продукция на давальческом сырье. Сейчас границы перекрыты, есть проблемы с перевозкой не только людей, но и грузов. Поэтому, конечно, экономические агенты несут издержки, - отмечает доктор экономики.

Кроме того, понятно, что снизятся поступления от гастарбайтеров. А при сократившемся импорте бюджет недополучит НДС и акцизы от импорта.

- Пока мы это не чувствуем, но пройдет 3-4 месяца и почувствуем. Доходы в бюджет сократятся. В 30-е годы в Германии была катастрофа с экономикой. Но они ввели режим строгой экономии и вытащили Германию. Нам тоже надо экономить. Если этого не делать, потом будет больнее. Это как дать ребенку игрушку, а потом ее забрать, - пояснил Михаил Пойсик.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ