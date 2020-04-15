Страна вымученных уроков - из-за COVID-19 на удаленке: В Молдове пора перестать ругать "тупых" учителей...

Учителя в процессе самообучения, самоизоляции, психического давления еще вынуждены терпеть от учеников хамство.

В Молдове есть еще одна категория героев, но они не в белых халатах. Все забыли про учителей, то есть не забыли, а вспоминают исключительно недобрым словом. Учителя – это гарантия, что мир вернётся к прежней жизни. Да и еще раз да, именно учителя эта самая гарантия спокойствия и отладки мира. Потому что они заботятся о том, чтобы дети продолжали учебу, чтобы жизнь, если и перевернулась, то хотя бы не вся. Учителя веками заботились, чтобы люди развивались, а с ним и наш мир.

Учитель сегодня – это один в поле воин. Каждый учитель остался сам по себе. Сверху сыплются приказы и указания, но выполняют их будут рядовые педагоги.

В чем странность положения педагогов сейчас. Приказ из министерства образования отправить всех на карантин с такого числа и до непонятно когда, конечно, согласованное с Минздравом и мэрией, пришел нежданно. Просто на следующий день никто не пришел в школу – ни учителя, ни ученики.

Завтра были каникулы

Вместо этого, начали звенеть разные мессенджеры – писали родители, коллеги, руководство школ. С первого дня карантина учитель целыми днями что-то печатает, как машинистка. Новые отчеты, новые способы обработки данных, составление планов работы, планов уроков, опросы о состоянии здоровья учеников и их семей.

Новость – у вас завтра онлайн-уроки, для учителя был равен словам: «Завтра вы садитесь в ракету и летите на Марс!». Всех просто обязали к утру обзавестись платформой для дистанционки. Выжили только матери айтишников, которым сыновья быстро отладили связь с учениками и обучили пользоваться. Сейчас не то, что разные школы пользуется разными средствами связи, а разные учителя с разными классами разными платформами для онлайн-конференций.

При этом отсутствии структуры существует и мешанина из разных видов обучения.

У нас так и не решили какое обучение во время карантина – дистанционное, онлайн или домашнее обучение. Это три разных вида, три разных подхода и три вида нагрузок на учителей и родителей.

Сначала выключите, потом включите

Никто не обеспечил учителей компьютерами и интернетом. Сейчас работают те, у кого дома завалялся хоть какой-никакой компьютер. При этом многие педагоги не умеют пользоваться ультрасовременными платформами и девайсами. Порыскать в сети и оформить документ – это не сложно. А вот за ночь стать опытным пользователем онлайн-платформ для ведения конференций, требует других навыков. И даже определенной смелости и отсутствия страха «убить» технику.

Никто не спросил: «А есть ли дома интернет?». Допустим нет, что тогда?

Работа в дистанционном формате даже в том несовершенном виде, который есть сегодня – это самообразование учителей в кратчайшие сроки. Буквально за ночь надо быть придумать, в каком месте интернета собрать разболтавшихся учеников.

Учитель сейчас сам – один в поле дистанционного образования. Не все умеют работать онлайн. Это совершенно другой подход. Другая форма преподавания. Держать интерес детей в классе сложно, а сидя перед выключенными камерами и подавно не удержать.

Один на всех компьютер

У знакомого преподавателя вуза дочь школьница. Ноутбук один в семье. У мамы в 9.00 начинаются уроки с университетской группой, у дочери параллельно ее онлайн уроки. Как решить, что важнее - маме работать или дочери учиться?

Решили сначала дочь учится, позже мать учит. Студенты были только рады, что перекличка в Discord сдвинули с 9 утра на 11. Но пришел приказ от руководства вуза – уроки обязательно надо проводить по расписанию. И сделайте скриншоты, чтобы было видно время проведения лекции. Семейные обстоятельства, мягко говоря, никого не волнуют.

Подразумевается, что в каждой молдавской семье без исключения есть дома интернет, причем достаточно быстрый. У каждого члена семьи есть ноутбук, и он умеет пользоваться всеми благами интернета, как заправский айтишник. И никто сильно не озабочен резко возросшими счетами за электроэнергию.

Рутина карантина

Кому на пользу весь это онлайн, так это интровертным детям. Учителя и психологи отмечают, что сидя дома и не видя своих одноклассников, многие стеснительные дети стали активными и даже веселыми.

Многие дети в онлайне оставили свои никнеймы и не все согласились переименоваться. Так среди Маши, Кати, Саши, есть Рэмбо и Лисенок. Ладно, уж лишь бы учились.

Но дети не хотят учиться, и родители, выбиваясь из сил, ничего сделать не могут. Как раз раньше, родители и учителя действовали вместе – тут классная пригрозила, там папа припугнул, а мама пожалела и взяла с оболтуса обещание исправиться. Сейчас без педагогической поддержки родителям очень сложно заниматься воспитанием чад.

Дети почувствовали свободу от школьных обязательств и распоясались. Эта дистанция от учителя и иллюзия недосягаемости привела к тому, что дети не стесняются выражаться крепким словом. Чаты полны наглых и неуважительных выражений в отношение учителей.

Стерлась граница между написать другу похабную шутку и скинуть в общий с учителем чат. Некоторые дети, так просто на автомате отвечают матом и не стесняются грубить учителю. Интернет научил – злобные комментарии ненаказуемы.

Учителя в процессе самообучения, самоизоляции, психического давления еще вынуждены терпеть от учеников вот это вот все. А что ученику сделаешь? Звук выключишь? Из чата удалишь? Из школы в такое сложное время никого не отчислят и ко всем экзаменам допустят, скорее всего.

Мысль у всех одна – дожить бы и пережить бы эти сложные времена. Главное, помнить, что мы все – и учителя, и родители, и дети, и все другие – сейчас живем на последних нервах.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО