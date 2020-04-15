Поддержка станет подспорьем социально уязвимым людям.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и появившимися в ее результате ограничениями, от которых в первую очередь страдают одинокие пожилые маломобильные люди, в том числе ветераны, Представительство Россотрудничества в Республике Молдова совместно с организацией «Молодежь любит Молдову», Русской общиной Республики Молдова и другими партнерскими объединениями дает старт волонтерской акции «Мы вместе».

До конца режима чрезвычайного положения в Республике Молдова пожилым людям, ветеранам труда и Великой Отечественной войны, нуждающимся в помощи, мы будем доставлять продукты питания, приобретенные за счет пожертвований сотрудников Российского центра науки и культуры в Кишинёве из своей заработной платы.

Благотворительная акция «Мы вместе» стартовала в Кишинёве

Безусловно, наша поддержка не решит всех проблем, но, наряду с помощью, оказываемой по линии государства, городских властей и общественных организаций, станет подспорьем социально уязвимым людям.

Благотворительная акция «Мы вместе» стартовала в Кишинёве

Желающие присоединиться к акции «Мы вместе» могут связаться с нами по телефону 022 22 01 70 или электронной почте moldova-rcnk@yandex.com.

Берегите себя и будьте здоровы!