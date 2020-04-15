Свежие данные на утро 15 апреля по коронавирусу

На данный момент от вируса нового типа излечились 161 пациентов. Информацию последнего часа представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

На утро 15 апреля 2020 в Молдове выявлено 1 799 случаев заболевания COVID-19. Из них 183 человека находятся в тяжелом состоянии под неусыпным наблюдением врачей.

За последние сутки еще 37 человек излечились от коронавируса, и после тестов, подтвердивших отсутствие болезни, были выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день в Молдове уже 161 пациент выздоровели.

Еще 135 человек с диагнозом COVID-19 в легкой форме проходят лечение на дому.

Около 39 000 граждан по всей территории республики находятся под наблюдением докторов, после возвращения из-за рубежа или личных контактов с вернувшимися из-за границы, либо после общения с лицами, инфицированными коронавирусом.

Автор: Михаил Генчу