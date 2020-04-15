Немецкий политолог: Додон – дальновидный политик

ЕАЭС пострадает от пандемии коронавируса намного меньше, чем Евросоюз.

Также журналист международник Александр Рар отметил, что глава Республики Молдова Игорь Додон – дальновидный политик, который подобрал эффективную внешнеполитическую стратегию для Молдовы.

По его мнению, Евросоюз будет выходить из кризиса гораздо дольше из-за отсутствия взаимовыручки и разобщенности. В Европе никто не ищет союзников, и не помогает – каждый сам за себя, утверждает политолог.

- Сейчас Европа живет, во всяком случае, не общеевропейским духом, не общеевропейской политикой, не общеевропейским правилом, а живет духом национальных государств. Это точно! Границы все закрыты между странами, такого не было за последние 30 лет точно, если сравнить Запад и Восток Европы. А внутри Западной Европы я вообще за всю жизнь не помню такого закрытия границ. А ведь закрытие границ останется.

Шенген сейчас просто не существует. То есть, безграничного передвижения по Европе просто нет. И так же нет сегодня авторитета Европейского союза. Если вся эта ситуация будет длиться до конца этого года, тогда нужно будет Европейский союз чуть ли не заново, во всяком случае его политическую составляющую, заново придумывать или корректировать, - говорит эксперт.

Александр Рар утверждает, что Молдове нет смысла делать ставку на конкретных партнеров. Гораздо выгоднее сотрудничать со всеми, и с Западом, и с Востоком, и при этом стараться открывать новые горизонты.

- Полностью надеяться, как слабое звено, что ЕС будет помогать не члену ЕС, когда нет денег даже на восстановление Италии и Испании – об этом нужно задуматься. Поэтому, если дипломатия, как последние годы Игорь Додон ее проводил, чтобы дружить со всеми и открывать рынки и на Востоке и на Западе, или с Китаем, то эта стратегия была правильная, - подчеркнул Александр Рар.

Особое внимание политолог уделил вопросу о внешней политике Молдовы и дискуссии о главе государства Игоре Додоне.

- Он очень дальновидный политик, который сделал, правильно сделал, очень нужные выводы, которые в будущем просто оправдают эту стратегию. Все будут этому учиться, что нужно было выстраивать - это касается и Украины и других государств, даже Грузии, у которой плохие отношения с Россией – отношения и с Европейским союзом и с Евразийским экономическим союзом, - отметил эксперт.

Некоторые страны ЕС, по мнению Рара, ждёт финансовый крах, в то время как пятёрка ЕАЭС тесно координирует свои усилия для преодоления последствий пандемии, в том числе экономических., передает ntv.md.

Автор: Михаил Генчу