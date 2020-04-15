Уже на следующей неделе Молдова может получить от России 200 миллионов евро

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Экономика
Игорь Додон раскрыл некоторые детали о получении финансовой помощи.
Об этом стало известно из заявления главы государства во время эфира передачи на одном из телеканалов - Молдова может получить 200 миллионов евро от Российской Федерации уже на следующей неделе.
- В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент, - сообщил Игорь Додон.
Президент также отметил, что Молдова также может получить кредит от Международного валютного фонда, в размере свыше 200 миллионов долларов США.
Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями Международного валютного фонда.
Автор: Михаил Генчу
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