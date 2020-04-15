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Общество
Президент объяснил, когда может быть завершен режим ЧП
15.04.2020

Игорь Додон ответил в телеэфире, будет ли продлен режим ЧП в Молдове.

– Будет или нет будет продлен режим? Это зависит от эволюции ситуации. Я могу опираться только на эволюцию, которая у нас сейчас. Я вчера отметил, что мы идём по самому оптимистичному из трех сценариев. В конце марта представители ВОЗ сказали: “Если у вас будет ситуация, как в Албании – у них средний прирост составил 11% – тогда у вас будет до 3 тысяч до конца апреля”.

У нас сейчас средний прирост за последние 6 дней составил 9,3-9,4%, то есть, у нас более оптимистичный сценарий из всех трёх, которые прогнозировались изначально. Почему? Потому что мы ввели более жёсткие ограничения на первоначальном этапе. Хочу вам напомнить, что когда был выявлен первый случай, через два дня мы ввели ограничения в школах, детсадах и так далее, – сказал Додон, которого цитирует портал aif.md.

По его словам, если такая динамика продолжится, то через 1-2 недели возобновится некоторая экономическая деятельность и, скорее всего, 15 мая режим ЧП завершится.

– То есть, правительство может не обращаться к парламенту с просьбой продлить режим ЧП. Если продолжится динамика последних 7-8 дней, тогда режим чрезвычайного положения завершится 15 мая, – подытожил Додон.

Подготовил Михаил Генчу


 
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