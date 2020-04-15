Международные кредиторы приостановят выплаты по долгам малообеспеченных стран

Крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в $20 млрд., чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба и Группы двадцати (G20), в том числе Китай. Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в 1 млрд. евро.

Речь идет о 76 странах. Есть ли среди них Молдова - не сообщается, но ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинск ой Америки и Юго-Восточной Азии, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.