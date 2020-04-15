Здравствуй, моя мурка, но не прощай: в зоопарке Кишинева волк подружился с кошкой - мясо сначала ест она

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В зоопарке Кишинева живет волк. Зовут его Пушок. Несколько лет назад его привезли из России. Пушок живет в отдельном вольере, пока идет реконструкция зоопарка. Там еще живут несколько "зоопарковских" кошек. имен у них нет. И вот одна из таких мурок... подружилась в Пушком! Причем, дружба - настоящая. как говорится, друзья не разлей вода!

- Уже несколько лет, как они дружат, скорешились. Когда приносим волку еду, ее сначала ест кошка, - улыбается директор зоопарка Алексей Ханцацук. - Пушок при этом смирно ждет своей очередь и лишь после того, как мурка наестся, приступает к трапезе.

Сама кошка гуляет сама по себе, когда хочет - приходит в зоопарк, к Пушку в клетку, остальное время отсутствует по своим неотложным кошачьим делам.

- Вместе сидят в клетке, спят, вместе греются на солнышке в обнимку! - продолжает Алексей Ханцацук. - мы все удивляемся такой вот дружбе. Ладно, в России тигр подружился с козлом - это одно дело. Но обычно ведь хищники не терпят и не переваривают друг друга. А кошка, какой-никакой, а все-таки, хищник!

Будете в столичном зоопарке, обязательно обратите внимание на Пушка и его друга. если вам повезет, и мурка будет на месте, вы увидите, что дружбе все животные покорны!

ЛЕОНИД РЯБКОВ