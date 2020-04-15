15 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Тесты на коронавирус будут проверять теперь и в Костюженах
15.04.2020

Лабораторию в кожно-венерологическом диспансере пос. Кодру перепрофилировали для проб на COVID-19. 

Для этих целей теперь используетчя лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции при кожно-венерологическом диспансере в столичном пригороде Кодру (Костюжены). Шесть работающих здесь лаборантов смогут проводить до 70 тестов в день.

- У нас имеются защитные перчатки, спецкостюмы, очки и респираторы. Все одеваются в одном помещении, затем переходят в другое, с повышенным уровнем безопасности, - рассказала координатор Службы тестирования на ВИЧ/СПИД Екатерина Норок. 

Непосредственно тестирование проводится во втором кабинете.

- Сюда поступают все пробы. Биоматериал помещают в пробирку Эппедорфа, где начинается полимера́зная цепна́я реа́кция для извлечения РНК вируса, - рассказывает заведующий диагностическим отделением диспансера Виталий Морошан.

После обработки пробы перемещают в третий кабинет, где и становится известен результат. Весь процесс занимает около пяти часов.

- Сюда будут привозить анализы из четырех столичных медучреждений: Института матери и ребенка, клиники имени Эмилиана Коцаги, Детской больницы имени Валентина Игнатенко и роддома №2. Изначально мы сможем проверять по 32 теста в день, а через неделю уже по 72, - сообщил для publika.md директор кожно-венерологического диспансера Юлиан Олту.

Это четвертая лаборатория, в которой проводят тесты на COVID-19. Первая работает при Национальном агентстве общественного здоровья, еще две - в частных клиниках.


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.