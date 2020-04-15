Тесты на коронавирус будут проверять теперь и в Костюженах

Лабораторию в кожно-венерологическом диспансере пос. Кодру перепрофилировали для проб на COVID-19.

Для этих целей теперь используетчя лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции при кожно-венерологическом диспансере в столичном пригороде Кодру (Костюжены). Шесть работающих здесь лаборантов смогут проводить до 70 тестов в день.

- У нас имеются защитные перчатки, спецкостюмы, очки и респираторы. Все одеваются в одном помещении, затем переходят в другое, с повышенным уровнем безопасности, - рассказала координатор Службы тестирования на ВИЧ/СПИД Екатерина Норок.

Непосредственно тестирование проводится во втором кабинете.

- Сюда поступают все пробы. Биоматериал помещают в пробирку Эппедорфа, где начинается полимера́зная цепна́я реа́кция для извлечения РНК вируса, - рассказывает заведующий диагностическим отделением диспансера Виталий Морошан.

После обработки пробы перемещают в третий кабинет, где и становится известен результат. Весь процесс занимает около пяти часов.

- Сюда будут привозить анализы из четырех столичных медучреждений: Института матери и ребенка, клиники имени Эмилиана Коцаги, Детской больницы имени Валентина Игнатенко и роддома №2. Изначально мы сможем проверять по 32 теста в день, а через неделю уже по 72, - сообщил для publika.md директор кожно-венерологического диспансера Юлиан Олту.

Это четвертая лаборатория, в которой проводят тесты на COVID-19. Первая работает при Национальном агентстве общественного здоровья, еще две - в частных клиниках.