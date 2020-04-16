Вниманию находящихся за рубежом граждан Молдовы! Одобрено еще 14 чартерных рейсов

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила список чартерных рейсов с 20 апреля по 3 мая.

Вчера, 15 апреля, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила 14 чартерных рейсов, запланированных на период с 20 апреля по 3 мая.

Семь рейсов, в том числе по одному из Лондона, Парижа, Ниццы, Милана, Барселоны и два из Москвы будут выполнены с 20 по 26 апреля. Еще семь рейсов – из Лондона, Парижа, Рима, Милана, Москвы, Стамбула и Дублина – запланированы на период с 27 апреля по 3 мая.

Авиаперевозчикам еще предстоит установить точное время и стоимость полетов. Подробности о каждом вылете будут сообщены дополнительно выполняющими их авиакомпаниями.

Чтобы попасть на чартерные рейсы, организованные для возврата в Молдову наших соотечественников, желающим необходимо предварительно связаться с дипломатической миссией Молдовы, в государстве по месту их нахождения. Перечень представительств с контактными телефонами здесь.

Подготовил Михаил Генчу