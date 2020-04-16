Здравствуйте, мы из газеты: в России и Италии признали печатную прессу товаром первой необходимости

В Италии газетным киоскам предписано работать в "довирусном" режиме.

30 марта Правительство России опубликовало новый список непродовольственных товаров первой необходимости - то есть того, чем можно будет торговать на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. По сравнению с предыдущей версией этого списка оттуда пропали в том числе печатные СМИ, сообщают наши московские коллеги из "Комсомолки".

«Однако в Москве, например, киоски «Пресса» закрывать не собирались, - пишет газета. - Но в регионах ситуация иная: остановить работу ларьков решили в Санкт-Петербурге, Твери, Крыму, Благовещенске». Правда, на нынешней неделе, начиная с 6 апреля, в Северной столице России работа газетных киосков также возобновилась.

Как сообщает телеканал «Россия 24», власти Санкт-Петербурга признали печатную прессу товаром первой необходимости во время самоизоляции и разрешили её продажу. «Разрешается прямая, то есть из рук в руки, продажа периодической печати», - пояснил региональный корреспондент телеканала.

В Италии, согласно всем последним экстренным декретам правительства страны, направленным на сдерживание коронавирусной пандемии, газетным киоскам предписано работать в "довирусном" режиме, информирует «Российская газета».

По мнению итальянских властей, закрывших на этой неделе огромное количество нестратегических предприятий, любые печатные издания являются "товарами первой необходимости", поэтому их производство прерываться не должно. За этим решением стоит в том числе и чисто культурологическое объяснение: на Апеннинах доминирует пожилое население, которое привыкло покупать "живую прессу", а не читать ее онлайн. «За последние две недели продажи выросли на 30 %», - сказал корреспонденту «РГ» продавец римского киоска Марко Фиоретти.

Он, вооружившись маской и дезинфекторами для рук, ежедневно открывает киоск в 05:30, иначе есть угроза разминуться с дистрибьютерами. Напомним, что в Кишинёве городские власти не только закрыли все павильоны по продаже прессы одновременно с введением «красного кода» и режима ЧС, но и продолжают их сносить даже во время карантина. Остается надеяться, что власти страны поймут, наконец, важность печатной прессы и павильонов как одного из основных путей ее распространения. И дело даже не в том, чтобы разрешить их работу во время карантина.

«Мы обращаем внимание властей на то, что прекращение процесса публикации периодических изданий повлияет на уровень информированности значительной части населения, в том числе сотен тысяч жителей сельской местности, и приведет к полной или частичной приостановке экономической деятельности редакций и компаний полиграфической промышленности.

Такая ситуация станет бременем как для работников, так и для бизнеса, а также для государства, которое должно принять участие в устранении этих трудностей», - говорится в открытом письме Ассоциации независимой прессы РМ к Комиссии по чрезвычайным ситуациям, Парламенту и Правительству страны.

ЛИДИЯ ТКАЧ