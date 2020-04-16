Кику признался, что денег нет

Финансовые ресурсы Республики Молдова на грани истощения. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что в настоящее время пенсии и зарплаты выплачиваются из денег, собранных Таможенной службой в течение первых двух месяцев года и перевода со стороны Международного валютного фонда, отмечает IPN.

„С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое. В настоящее время мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года Таможенная служба внесла в госбюджет на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с этими ресурсами мы выживаем. Мы не печатаем деньги. Мы живем за счет того, что собираем”, - заявил Ион Кику в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova.

Премьер-министр говорит, что Молдова не является страной-эмитентом валюты, а печать молдавских леев не спасет ситуацию.

„Наше государство не эмитент валют. Мы не выпускаем евро и доллар для запуска на рынок столько валюты, сколько хотим, чтобы потом некоторые меняли ее на основе установленного нами курса. Если мы будем массово выпускать леи, то это означает иметь инфляцию, а пенсионеры из 1500-2000 леев не смогут купить хлеб. Мы этого не допустим. Нет смысла печатать деньги. От того, что в кармане у вас будет 2000 или 10 000, но можно будет купить только один хлеб, ничего не меняется”, - уточнил премьер.

Глава кабинета министров сообщает, что из-за пандемии доходы госбюджета значительно снизились, и вся надежда на кредит в размере 4 млрд. леев от МВФ.

„В настоящее время мы живем на деньги, которые мы сами собрали. Единственный перевод, который мы получили, был сделан в начале года от Международного валютного фонда в размере 20 млн. долларов. Мы собрали эти деньги в первые два месяца года, за их счет выплатили зарплату за апрель, осталось немного на май месяц. 17 апреля состоится заседание Международного валютного фонда, на котором должен быть утвержден кредит в размере 4 млрд. леев. Деньги будут выделены до конца апреля”, - отметил Ион Кику.

Премьер-министр говорит, что Молдова не может покупать маски и бесплатно распространять населению. Он уточняет, что бюджетная ситуация плохая. „Маски в Молдове покупаются для медицинской системы, для всех учреждений, полиции. Государство не может покупать маски, чтобы бесплатно раздавать. Мы находимся в финансовом, бюджетном положении, когда мы не можем покупать и предлагать бесплатно маски. Нет такой возможности, и это нужно понимать”.