Еще 220 человек были доставлены в Молдову из Венеции

Группа наших соотечественников была доставлена спецчартером из Италии. Перелет на родину обеспечила молдавская авиакомпания Air Moldova.

- Совместными действиями консульских учреждений Республики Молдова на севере Италии и Министерства иностранных дел и европейской интеграции было обеспечено возвращение на родину молдавских граждан, находящихся в затруднительном положении на территории Италии, - говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

По прибытию в Международный аэропорт Кишинева каждый пассажир проходит тщательный контроль, заполняет эпидемиологический лист и подписывает документ об обязательной самоизоляции сроком на 14 дней.

Также каждый возвращающийся гражданин Молдовы обязуется в письменном виде оплатить обязательную медицинскую страховку на текущий год.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что с начала объявления угрозы пандемии вируса нового типа COVID-19 в Молдову вернулись около 500 000 граждан нашей страны.

Автор: Михаил Генчу