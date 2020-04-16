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Технологии
Почти три тысячи ноутбуков получат молдавские учителя для работы
16.04.2020

Правительство выделит 20 миллионов леев на закупку оргтехники для педагогов республики.

Около 2 900 учителей Молдовы получат необходимые ноутбуки для обеспечения качественного дистанционного преподавания в условиях объявленного чрезвычайного положения, в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил в среду на брифинге министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, передает infotag.md.

Министр отметил, что готовность предоставить ноутбуки выразили и международные партнеры Молдовы. С их помощью будет закуплено и распределено 20 единиц вычислительной техники среди учителей и учеников, а также организованы курсы по обучению проведения занятий удаленно.

- Самая большая проблема заключается в обеспечении доступа каждого ребенка к дистанционному получению образования, поскольку такой метод обучения требователен к техническому оснащению и подключению к интернету. Не все учителя и ученики имеют подключение к сети, - пояснил министр.

Он также сообщил, что национальные мобильные операторы предоставят преподавателям и школьникам из числа своих клиентов на два месяца по 50 ГБ трафика.

Министерство образования предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям отменить экзамены по окончанию младших и средних классов (четвертый и девятый).

Решение о судьбе экзаменов на степень бакалавра будет принято только после того, как станет ясна дата возвращения учеников в образовательные учреждения.

Автор: Михаил Генчу


 
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