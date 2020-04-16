Пойсик: чем грозят экономике вернувшиеся домой мигранты

|
|
...
|
Экономика
Доктор экономики Михаил Пойсик в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о проблемах, с которыми в ближайшем будущем столкнется наша экономика.
Конечно, помощь аграрному сектору — это важная задача, и разрешение на торговлю в отдельных районах Кишинева — это мера, которую следовало бы применить, однако пока то, как это было реализовано, не решает проблемы. Чтобы "вытащить" наш агросектор, нужны не продажи в масштабах базара, нужно восстановление экспортных операций, заблокированных на сегодняшний день, заявил экономист Михаил Пойсик.
"Надо понимать, что мы страна, которая производит продукцию в значительной мере на экспорт. Основную часть яблок, более 90 процентов, мы продаем в Россию. Поэтому надо понимать, что за счет внутреннего рынка мы проблемы агросектора не решим", - отметил Пойсик.
По словам эксперта, если взять за прошлый год официальные денежные переводы наших мигрантов, они составляют миллиард двести тысяч долларов. А те суммы, что ввозятся в страну в карманах, можно рассчитать следующим образом: взять сальдо валютных касс между покупкой и продажей плюс спрос депозитов физических лиц в иностранной валюте в банках. Получается сумма в 2,1 миллиарда долларов.
"Теперь смотрите: у нас экспорт 2,8 миллиарда долларов, а импорт — 5,8 миллиарда. Вот эта разница, этот дефицит торгового баланса закрывался как раз денежными поступлениями в страну от трудовых мигрантов, ну и частично внешними заимствованиями", - сообщил Пойсик.
Олеся Корчинская
Рекомендуем
Обсуждение новости
|