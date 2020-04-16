Пойсик: чем грозят экономике вернувшиеся домой мигранты

Доктор экономики Михаил Пойсик в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о проблемах, с которыми в ближайшем будущем столкнется наша экономика.

Конечно, помощь аграрному сектору — это важная задача, и разрешение на торговлю в отдельных районах Кишинева — это мера, которую следовало бы применить, однако пока то, как это было реализовано, не решает проблемы. Чтобы "вытащить" наш агросектор, нужны не продажи в масштабах базара, нужно восстановление экспортных операций, заблокированных на сегодняшний день, заявил экономист Михаил Пойсик.

"Надо понимать, что мы страна, которая производит продукцию в значительной мере на экспорт. Основную часть яблок, более 90 процентов, мы продаем в Россию. Поэтому надо понимать, что за счет внутреннего рынка мы проблемы агросектора не решим", - отметил Пойсик.

Как рассказал экономист, тем не менее, сегодня границы закрыты и экспорт из-за этого заблокирован. Перевозок ни в Россию, ни в страны ЕС мы не осуществляем. Все это привело к тому, что сельскохозяйственная отрасль в Молдове фактически замерла. Кроме того, еще одна крайне важная проблема для нас — низкие доходы населения, высокий уровень безработицы, и ожидается, что он будет только расти. Плюс к этому, более 200 тысяч наших соотечественников, работавших за рубежом, в последнее время по разным причинам вернулись домой, подчеркнул Пойсик.

По словам эксперта, если взять за прошлый год официальные денежные переводы наших мигрантов, они составляют миллиард двести тысяч долларов. А те суммы, что ввозятся в страну в карманах, можно рассчитать следующим образом: взять сальдо валютных касс между покупкой и продажей плюс спрос депозитов физических лиц в иностранной валюте в банках. Получается сумма в 2,1 миллиарда долларов.

"Теперь смотрите: у нас экспорт 2,8 миллиарда долларов, а импорт — 5,8 миллиарда. Вот эта разница, этот дефицит торгового баланса закрывался как раз денежными поступлениями в страну от трудовых мигрантов, ну и частично внешними заимствованиями", - сообщил Пойсик.

Сейчас, как заключил эксперт, поток денежных переводов из-за рубежа резко сократится. Во-первых, многие находящиеся за границей лишились там работы, во-вторых, приехавшие домой еще не скоро смогут выехать обратно. В то же время, в бюджет на нынешний год заложены 54 процента НДС от импорта и акцизов, чего в сегодняшней экономической ситуации вряд ли возможно достичь.

Олеся Корчинская