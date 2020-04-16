Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.

По предварительным оценкам, от 20 тысяч до 200 тысяч рабочих мест могут быть потеряны из-за того, что многие предприятия просто свернут свою деятельность, и после кризиса уже не смогут возобновить работу.

Уже сегодня, в Молдове зарегистрировано 21 тысяча безработных. Принятых заявления на получение пособия по безработицы за последние несколько дней уже более 4000.

Оппозиционные партии, объединившись в составе группы Канду, партий Санду и Нэстасе, партия Шора однозначно создали неформальный альянс против нынешнего правительства. И Запад их поддерживает. То, что Додон отыгранная карта понимают и в России.

Решение КС, это попытка подставить Санду, но похоже ПСРМ перехитрили сама себя.

@MV