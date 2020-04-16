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Политика
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь.
16.04.2020

По предварительным оценкам, от 20 тысяч до 200 тысяч рабочих мест могут быть потеряны из-за того, что многие предприятия просто свернут свою деятельность, и после кризиса уже не смогут возобновить работу.

   Уже сегодня, в Молдове зарегистрировано 21 тысяча безработных. Принятых заявления на получение пособия по безработицы за последние несколько дней уже более 4000.  

   Оппозиционные партии, объединившись в составе группы Канду, партий Санду и Нэстасе, партия Шора однозначно создали неформальный альянс против нынешнего правительства. И Запад их поддерживает. То, что Додон отыгранная карта понимают и в России.

   Решение КС, это попытка подставить Санду, но похоже ПСРМ перехитрили сама себя.

@MV


 
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