Граждане Молдовы могут по-другому расплачиваться за электроэнергию

Потребителям предоставлены два варианта действий, в зависимости от того, имеют ли они доступ к инфокоммуникационным средствам.

В кризисной ситуации в республике, спровоцированной распространением коронавируса, руководство компании-поставщика электроэнергии «Premier Energy» приняло решение — потребители смогут самостоятельно снимать показания счетчиков и отправлять их онлайн на электронный адрес www.premierenergy.md в рубрику «Expedierea indicilor contorului» («Отправление показателей счетчиков» — ред.).

На основании информации, присланной клиентом, компания-поставщик составит платежную квитанцию и вышлет ее адресату. Потребитель также может оплатить ее онлайн, не выходя из дома. Такая удаленная процедура позволит минимизировать риски распространения COVID-19, уточнили в компании.

Также действительной остается процедура вычисления среднемесячных показателей потребления электроэнергии в отношении тех граждан, которые не пришлют точные показатели счетчиков. Они будут рассчитаны в соответствии с аналогичным месяцем минувшего года, а после снятия чрезвычайного положения и карантинных ограничений разница будет нивелирована за счет вычитания/прибавления суммы в следующем месяце.

В компании-поставщике также уточнили, что на время действия ЧП в республике никого из должников от электросети отключать не будут.