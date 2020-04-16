Независимый депутат расставил все точки над «i» - входит ли он в парламентское большинство...

Независимый депутат Александру Олейник внес ясность по поводу того, что касается его участия в парламентском большинстве, сообщает ТРИБУНА.

«Я являюсь независимым депутатом, но я голосовал за правительство Кику, потому что был твердо убежден, что в то время страна не нуждалась в досрочных выборах, и теперь я также пытаюсь внести свой вклад. Вот, видите, я подал в Суд жалобу на то, что принятие ответственности было неконституционным, в соответствии с которым в Суде выиграло дело, поданное мной и другими коллегами, поэтому я стремлюсь выполнять свой долг настолько, насколько могу», уточнил Олейник в интервью для europalibera.org .

В то же время, на вопрос о том, как он поддерживает отношения со своими избирателями, потому что он из округа левобережья Днестра, Александру Олейник сказал, что, «он также не слишком доволен результатами своей деятельности в качестве депутата, избранного по округу № 47.

«Честно говоря, я изначально думал, что было бы гораздо легче достичь по крайней мере некоторые из поставленных целей, но реальность совершенно иная. Когда вы выдвигаете ту либо иную инициативу, нужно искать поддержки, но у всех партий есть свои повестки дня, и именно поэтому, конечно, сложнее продвигать конкретные цели, особенно независимым депутатам.

Например, что касается поправок к Закону о государственном бюджете на этот год, из пяти инициатив, касающихся проблем граждан и школ с преподаванием на румынском языке на левобережье Днестра, министерство финансов не поддержало ни одну, в том числе связанные с ремонтом Дома культуры, спортзала в гимназии, столовой, с транспортом для перевозки детей в лицеи, потому что там дети приезжают из всех населенных пунктов в лицей с преподаванием на румынском языке. Ни одна инициатива не была поддержана, потому что работы должны были быть выполнены из бюджета местных органов власти.

Лицей в Коржова, который предназначен для детей с левобережья Днестра, – подчиняется министерству образования, а лицей в Коржова, который предназначен для учеников из села Коржова, – подчиняется местным властям. У меня есть официальный ответ от министерства, т.е. и ответы даются так, как независимому депутату, потому что я убежден, что если бы это был ответ для депутатов правящих фракций, то он был бы совсем другим», добавил Олейник.

Андриана Кептине