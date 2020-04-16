В магазинах Кишинева можно купить продукты нуждающимся

В столичных супермаркетах запущена предпасхальная благотворительная акция.

Стараниями мэрии Кишинева в каждом магазине появилась специальная коробка, где желающие могут оставить продукты для социально уязвимых жителей города.

Об этом стало известно из публикации Генерального мэра столицы Иона Чебана на личной странице в соцсети Facebook.

- Хотя в этом году Пасху мы будем праздновать не так, как в предыдущие годы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого мэрия столицы вместе с супермаркетами запустила благотворительную акцию. Желающие могут присоединиться к социальной кампании по случаю пасхальных праздников и пожертвовать нескоропортящиеся продукты, - пояснил примар.

Собранные продукты будут переданы пожилым гражданам и малоимущим семьям, чтобы они не покидали дома в период угрозы эпидемии коронавируса.

Доставкой благотворительных продуктов займутся социальные работники и волонтеры.

Автор: Михаил Генчу