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Общество
В магазинах Кишинева можно купить продукты нуждающимся
16.04.2020

В столичных супермаркетах запущена предпасхальная благотворительная акция.

Стараниями мэрии Кишинева в каждом магазине появилась специальная коробка, где желающие могут оставить продукты для социально уязвимых жителей города.

Об этом стало известно из публикации Генерального мэра столицы Иона Чебана на личной странице в соцсети Facebook.

- Хотя в этом году Пасху мы будем праздновать не так, как в предыдущие годы, мы сделаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого мэрия столицы вместе с супермаркетами запустила благотворительную акцию. Желающие могут присоединиться к социальной кампании по случаю пасхальных праздников и пожертвовать нескоропортящиеся продукты, - пояснил примар.

Собранные продукты будут переданы пожилым гражданам и малоимущим семьям, чтобы они не покидали дома в период угрозы эпидемии коронавируса. 

Доставкой благотворительных продуктов займутся социальные работники и волонтеры.

Автор: Михаил Генчу


 
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