Раду Ребежа: «качественный профессиональный футбол через развитие детско-юношеского»

Интервью депутата парламента РМ, бывшего госсекретаря министерства образования, культуры и исследований, многолетнего капитана национальной сборной по футболу Раду Ребежа спортивному обозревателю журнала «Банки & Финансы» - Profit Владимиру Сидоренко для агентства «ИНФОТАГ».

«И.»: Господин Ребежа, будучи успешным бизнесменом и востребованным государственным функционером, что подвигло вас заняться созданием футбольной академии?

Р.Р.: Вся моя жизнь связана с футболом. В него я пришел в 8 лет, а в 17 был уже приглашен в команду мастеров кишиневского «Зимбру». Многие годы отыграл в российской премьер-лиге. Завершив карьеру, четыре года являлся вице-президентом Федерации футбола Молдовы (ФФМ), имею опыт работы в государственных структурах. Занимался и занимаюсь бизнесом, и полагаю, что в какой-то мере преуспел на этом поприще. Но всегда я и футбол были едины. И видя нехорошую ситуацию, в которой сегодня находится молдавский футбол, я понимаю, что единственным способом изменить положение дел к лучшему - это заняться развитием его детского и юношеского направления.

Но при этом необходимо четко разделять массовый детский футбол и массовый футбол, который завтра перейдет в профессиональный. Для развития второго направления следует открывать футбольные школы, в том числе и академии, одну из них я с моими партнерами и учредил.

Бытует мнение: если обучаются футболу, например, пятьсот ребятишек, то из них 3%, как минимум, станут успешными профессиональными игроками. Это ошибочное суждение. Если юные таланты не получают надлежащего футбольного образования, то в последующем их качества и умение играть в футбол так и останутся на любительском уровне.

«И.»: Почему же выходцы из южноамериканских и африканских стран в отличие от граждан РМ добиваются значительного международного признания, не проучившись в футбольных академиях?

Р.Р.: Во-первых, они являются гражданами стран с большими футбольными традициями. Во-вторых, юных футболистов, подающих надежды, не оставляют без своего пристального внимания европейские клубы. Вырастая в сильных игроков, они выступают и за сборные своих стран, тем самым поднимая рейтинг футбола на родине.

«И.»: Каков статус академии?

Р.Р.: Футбольная академия «Раду Ребежа» -это общественная организация и первое в области спорта государственно-частное партнерство, пилотный проект, на который мы с партнерами решились пойти! Кишиневский муниципальный совет положительно воспринял нашу идею, узрев в ней толчок для инфраструктурного развития столичной системы образования. Он предоставил нам право возвести спортивные объекты на территории находящейся во владении спортивного лицея и русского образовательного лицея им. А. П. Чехова.

До нашего прихода футбольным полем для этих двух этих учебных заведений являлась земляная поляна, без ограждений и забора, захламленная мусором. На ней жители близлежащих домов любили выгуливать собак. Фото наглядно свидетельствуют о том, в каких условиях проводились уроки физкультуры осенью 2018 г.

«И.»: Как же при отсутствии спортивной территории велись уроки физкультуры в общеобразовательном лицее и осуществлялись тренировки в спортивном?

Р.Р.: Для меня этот вопрос остался безответным. Притом, что в спортивном лицее культивируются многие виды спорта, в том числе и футбол, которому тогда обучалось более 70-ти ребят.

Согласно контракту, заключенному между руководством академии и муниципальным советом, минимальная сумма инвестиций должна была составить 14 млн. леев, но фактически уже вложено более 20 млн. леев.

Возведен административный корпус академии, при строительстве которого использовалисьэкологически чистые материалы, установлены новейшие системы вентиляции, отопления, электричества, пожаротушения и видеонаблюдения. Академия оснащена раздевалками с теплым полом, новейшими душевыми системами, конференц-залом для проведения теоретических занятий. Тренерские и административные помещения оборудованы по последнему слову техники.

На стандартном футбольном поле и на других мини полях установлены современные синтетические покрытия, дренажная система, трибуна для зрителей и мачты с профессиональным электрическим освещением полей. Вся территория огорожена металлическим забором.

Согласно контракту для проведения уроков физкультуры и спортивных тренировок учащихся лицеев, нами построены:

- площадка для игр в гандбол, волейбол, баскетбол;

- стометровые беговые дорожки;

-сектор для прыжков в длину и для тройного прыжка.

«И.»: Оплату расходов на питание и проживание воспитанников осуществляет академия?

Р.Р.: Часть воспитанников академии, их примерно 60 человек, одновременно являются и учащимися спортивного лицея. За организацию процесса обучения, питания и проживания отвечает администрация учебного заведения.

«И.»: Увеличение числа учащихся спортивного лицея не потребовало дополнительного финансирования из муниципального бюджета?

Р.Р.: Нет, поскольку 60 учащихся, пришедшие в новом учебном году в спортивный лицей на дисциплину футбол, не превысили предусмотренную нормативную численность.

«И.»: Обучение футболу в академии осуществляется на платной основе?

Р.Р.: Да. Родители вносят плату аналогичную той, что установлена в других приватных футбольных школах. Плюс они несут расходы по приобретению необходимого комплекта спортивной формы.

«И.»: Данная такса покрывает расходы по содержанию академии?

Р.Р.: Трат значительно больше. Дефицит покрывается за счет финансовых средств учредителей.

«И.»: Какое количество ребят обучается в академии, какой у них возраст?

Р.Р.: Примерно 300 детей. Младшим пять лет, старшим - 14.

«И.»: Футбол – игра командная. Но многие спортивные интернаты, финансируемые из государственного и местных бюджетов, в которых открыты отделения футбола, не заявляют самостоятельные команды для участия в чемпионатах РМ. Их воспитанники выступают в первенствах Молдовы в составах команд из других футбольных школ. Вы идете по этому жу пути?

Р.Р.:Нет. Четыре команды академии участвуют в первенстве страны в национальной дивизии в своих возрастных категориях под названием «Академия футбола Раду Ребежа – спортивный лицей».

«И.»: За команды академии играют еще и учащиеся спортивного лицея?

Р.Р.: Как я уже пояснил, в сентябре 2019 г. в лицей пришло около 60 учеников в разные классы на дисциплину футбола. Они являются одновременно еще и воспитанниками академии. Эти ребята представляют в чемпионате страны и футбольную академию, и учебное заведение.

«И.»: Академия открылась в сентябре 2019 г. Обучить 14-летних юношей азам футбола у вас не было возможности. Выходит, что переманивали ребят из других футбольных школ и клубов. Не возникло ли на этой почве конфликтов с их руководителями и учредителями?

Р.Р.: Академия не переманивала детей. Мы, объявив набор определенных возрастов, предложили преференции при ведении как процесса обучения общеобразовательным знаниям, так и в тренировочном плане. И родители воспитанников, посчитав для своих чад их более приемлемыми, привели детей в академию.

К нам пришли юные футболисты из многих спортивных клубов и школ Молдовы. Причем не только из Кишинева, но еще из Бельц, Хынчешть, Новых Анен… Со всеми руководителями этих футбольных центров у нас состоялись конструктивные беседы. Были подписаны соглашения, согласно которым мы обязуемся, в случае заключения первых профессиональных контрактов воспитанниками академии, компенсировать расходы, понесенные этими учебными центрами за их первоначальную подготовку.

«И.»: Будете вести финансовые торги?

Р.Р.: В этом нет необходимости. Существует регламент ФФМ, разработанный на основе рекомендаций ФИФА и УЕФА, по расчету данных компенсаций. К большому нашему сожалению, мы не пришли еще к консенсусу только с руководством академии ФК «Зимбру».

«И.»: Как же разрешился конфликт?

Р.Р.: Клуб обратился в ФФМ. Вопрос находится в стадии рассмотрения, но мы верим в положительный исход для обоих клубов.

«И.»: Если бы вы были на месте руководителей других футбольных школ, то как бы реагировали на переход юных «звездочек» в другие спортивные центры?

Р.Р.: Этот процесс невозможно исключить. Нашу академию тоже покидают воспитанники. В связи с переездом их родителей на постоянное место жительства в другие страны или же из-за их решения продолжить обучение в других футбольных центрах. И как бы нам не было жаль с ними расставаться, мы не чиним препятствий, не требуем компенсаций, а желаем им успехов!

«И.»: В штате академии более 10 детских тренеров. Надо полагать, что они опытные и знающие свое дело специалисты. Но до прихода на работу в академию они трудились в других школах. Как улажена данная «миграционная» проблема?

Р.Р.: К нам перешли как опытные, так и начинающие тренеры. Но все они были свободны от каких-либо обязательств перед другими учебными центрами.

«И.»: Если ребенок обладает необходимыми физическими задатками (скоростью, координацией, умело обращается с мячом), но у его родителей отсутствуют финансовые возможности оплачивать обучение, таким детям вход в академию воспрещен?

Р.Р.: Ни в коем случае. Мы находимся в процессе постоянного поиска одарённых мальчишек. Дети из семей, испытывающие материальные трудности, в академии обучаются на бесплатной основе.

«И.»: Мне доводилось выслушивать сетования детских тренеров на то, что родители вмешиваются в учебный процесс. Требуя, чтобы бы их чада познавали азы футбола непременно в определенных игровых амплуа. Как в академии улаживают аналогичные конфликты?

Р.Р.: Никак. Их у нас нет. Согласно заключенным соглашениям, родителям запрещено вмешиваться в тренировочный процесс. Если у кого-то из них возникнет такое желание, их знакомят с действующими требованиями. В случае нежелания их соблюдать, предлагают перевести ребенка в другую футбольную школу.

«И.»: Директор футбольной академии при клубе «Бавария» (Германия), однажды, заметил, что не дает родителям гарантии, что их дети станут знаменитыми игроками, но то, что из ее стен они выйдут образованными людьми, он гарантирует. В академии имени Раду Ребежи такие гарантии предоставляются?

Р.Р.: Непременно. Для меня академия – это хорошее образование не только спортивное, но, в первую очередь, школьное. В футбол играют головой, ноги это всего лишь инструмент. Если воспитанник получает плохие оценки или же его поведение, как на футбольном поле, так и за его пределами не соответствует общепринятым нормам, он не допускается к тренировкам.

Для нас очень важно чтобы ребенок постоянно думал, ошибался, но старался совершенствовать себя как на футбольном поле, так и вне его. Мы читаем книги, говорим о формировании личности и характера, устраиваем турниры по шашкам и шахматам.

Родителям объясняем, что нет гарантии в том, что их дети заиграют в футбол на высоком профессиональном уровне. Наша задача заключается в том, чтобы после завершения учебы в академии воспитанники вышли из ее стен образованными людьми. Чтобы, имея прочную основу общеобразовательных лицейских знаний, они в дальнейшем могли успешно обучатся в вузах, стать знающими специалистами, чтобы полученная профессия помогла им найти свое место в жизни по завершении футбольной карьеры.

В мировом понимании футбол – это профессия. Но не для Молдовы. На сегодняшний день его уровень в стране невысок. Соответственно и оплата труда игроков скромна. И даже если футболист отыграл с десяток лет в командах Национальной дивизии, то этот промежуток спортивной карьеры не позволяет ему накопить сбережений для последующего содержания себя и семьи. Поэтому необходимо, наряду с занятием футболом, приобретать еще и другую специальность.

«И.»: Выдающийся римский философ и государственный деятель Лу́ций Анне́й Се́не́касказал, что простой пример убедительнее самой красноречивой проповеди. А на примере Раду Ребежа молодым футболистам есть счему поучиться?

Ведь вы, получив школьный аттестат с оценками «хорошо» и «отлично», поступили на электрофизический факультет Кишиневского политехнического института. И после успешного первого года обучения родители уже видели вас будущим инженером, но в 17 лет Павел Чебану, тогдашний главный тренер «Зимбру», пригласил вас выступать за взрослую команду клуба. Из-за невозможности совмещать учебу с тренировками и играми, вы перевелись на факультет физвоспитания Кишиневского педагогического института им. Иона Крянгэ. Но и в этом вузе, в отличие от многих ваших коллег по футбольному цеху, продолжали серьезно и вдумчиво относиться к занятиям и заданиям, понимая, что дело не в дипломе, а в багаже знаний, который приобретается в институте. Возможно поэтому вы стали одним из лучших спортсменов в истории молдавского футбола, востребованным государственным функционером, успешным бизнесменом, а теперь еще и учредителем академии. Ваше отношение к учебе для многих юных футболистов должно стать примером. Почему же воспитанникам академии свое отношение к учебе вы не приводите в пример?

Р.Р.: В частных беседах с воспитанниками академии я всегда делаю акценты на образовании, на формировании думающей личности, на важности мыслей и поступков. Я убежден, что в большой футбол могут играть только многосторонне развитые футболисты. Обращаю внимание ребят на то, что неминуемо наступит другая часть жизни – после завершения карьеры, и она, как правило, сложнее чем время в футболе. Иногда могу привести и себя в качестве примера, но, как правило, нахожу примеры мировых игроков, которые, преуспев на футбольном поле, смогли реализовать себя с успехом и в других областях.

«И.»: Обучение в академии является важным этапом в становлении футболиста. Но только лишь первоначальным. Каковы дальнейшие перспективы воспитанников? Будут они продолжать карьеру в других клубах или же академия создаст свою профессиональную команду?

Р.Р.: При формировании концепции развития академии мы изучили опыт многих европейских академий, в том числе и академии им. Георге Хаджи. Лучший футболист Румынии XX столетия, заложив первый камень в фундамент здания своей академии, спустя 10 лет, стал чемпионом высшего дивизиона Румынии с командой «Вииторул» (Констанца). И в наших планах также значится формирование команды, которая, пройдя низшие дивизионы, будет достойно представлять академию в Национальной дивизии. Уже сегодня мы рассматриваем варианты, где она могла бы проводить домашние матчи.

«И.»: Вы не раз говорили, что всю свою жизнь связаны с футболом. Насколько я знаю, не за горами выборы президентаФФМ. Не планируете ли вы выдвинуть свою кандидатуру, чтобы напрямую влиять на развитие футбола в Молдове?

Р.Р.: До очередных выборов руководства федерации еще много времени, но я действительно не исключаю того, что выдвину свою кандидатуру. Надо признать, что футбол в Молдове переживает не лучшие времена. Болельщики и специалисты соскучились по красивому футболу, положительным результатам сборных страны. Я уверен, что поставив задачу консолидировать всю футбольную общественность, сделав деятельность ФФМ максимально прозрачной, учтя опыт бывших руководителей и собрав сильную команду профессионалов, мы способны изменить ситуацию к лучшему!

«И.»: Спасибо вам за интервью и за содержательную и откровенную беседу.