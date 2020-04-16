Надеваем масочки, покупаем пасочки: Список адресов, где можно купить самые вкусные куличи в Кишиневе, соблюдая режим ЧП

Найди ближайшую к твоему дому пасхальную ярмарку и иди пешком за вкуснятиной.

Мэрия муниципия Кишинэу сообщает, что в период 15-18 апреля 2020 года по случаю празднования Пасхи в столичных секторах организована продажа хлебобулочных пасхальных изделий - куличей.

Такое решение было принято на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинэу № 12 от 14.04.2020 г., которая разрешила в течение 4 дней (среда-суббота) торговлю упакованными хлебобулочными изделиями из лотков или магазина в специально отведенных для этого примэрией местах с 07:00 до 16:00.

Адреса, где будет продаваться пасхальная продукция:

Сектор Ботаника: б. Дачия, 44; ул. Сармизеджетуса, 30; ул. Индепенденцей, 24;

Сектор Буюкань: улю Каля Ешилор, 2;

Сектор Центр: ул. Яловень, 94; ул. Гренобле, 165/4; ул. Измаил (на парковке); ул. Н. Тестемицану, 13 (парковка); шос. Хынчешть, 86 (парковка);

Сектор Чокана: ул. Алеку Руссо, 61/1 - 63/1, б. Мирча чел Бэтрын, 8 и 23/перекресток с ул. И. Виеру;

Сектор Рышкань: ул. Мирон Костин, 13/1; ул. Андрей Дога, 33; ул. Богдан Воевод - ул. Киев.

В то же время, экономические агенты, которые будут участвовать в ярмарках должны будут соблюдать все правила защиты чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, а коммерческие объекты будут расположены на расстоянии не менее 3 метров друг от друга.