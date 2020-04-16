Надеваем масочки, покупаем пасочки: Список адресов, где можно купить самые вкусные куличи в Кишиневе, соблюдая режим ЧП

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Общество
Найди ближайшую к твоему дому пасхальную ярмарку и иди пешком за вкуснятиной.
Мэрия муниципия Кишинэу сообщает, что в период 15-18 апреля 2020 года по случаю празднования Пасхи в столичных секторах организована продажа хлебобулочных пасхальных изделий - куличей.
Такое решение было принято на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинэу № 12 от 14.04.2020 г., которая разрешила в течение 4 дней (среда-суббота) торговлю упакованными хлебобулочными изделиями из лотков или магазина в специально отведенных для этого примэрией местах с 07:00 до 16:00.
Адреса, где будет продаваться пасхальная продукция:
В то же время, экономические агенты, которые будут участвовать в ярмарках должны будут соблюдать все правила защиты чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, а коммерческие объекты будут расположены на расстоянии не менее 3 метров друг от друга.
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