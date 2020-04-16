Прогноз эксперта: Жители Молдовы, у вас есть евро и доллары? Вы рискуете их потерять!

Недвижимость в нашей стране серьезно подорожает.

Кто предупрежден – тот вооружен. Скажу парадоксальную вещь про бушующий мировой кризис – кишиневская недвижимость будет ДОРОЖАТЬ, причем именно в валютном выражении. ПОЧЕМУ?

1. США и Европа сумасшедшими темпами будут печатать деньги.

2. При том наличии проблем, которые предстоит пережить экономикам и людям – правительства будут брать в долг валюту, чтобы закрыть социальные дыры.

3. Масштабные валютные вливания по всему миру девальвируют реальную стоимость доллара или евро. Другими словами, при резком увеличении денежной массы – а только Евросоюз намерен «впрыснуть» несколько ТРИЛЛИОНОВ евро – стоимость реальных активов в номинальном выражении вырастет. По-простому это значит, что за квартиру в Кишиневе через пару лет придется давать больше евро.

4. И наоборот, та сумма валюты, которая есть на руках, будет терять в покупательской способности. Причем, валютную инфляцию страны – эмитенты резервных валют будут выталкивать за рубежи своих пространств.

Нет, я не самый умный, но и к простофильству не склонен. Вот что думает по этому же вопросу совладелец корпорации «Технониколь» миллиардер Игорь Рыбаков –в интервью с говорящим названием «Есть кэш– ты БОГ» для авторитетном журнале «Forbes»

«Идёт гигантская инфляция по доллару, а платит за это всё третья сторона. Работает это следующим образом. Сейчас везде в мире пожар. Люди, у которых остались какие-то бабки, срочно переводят свои тугрики, неважно в какой они в валюте, в то, что им кажется более надежным. Что кажется более надежным? Конечно, доллар. По любому курсу конвертируем, переводим, покупаем какие-нибудь облигации. В это время станок работает. Все третьи страны нагружают свои финансовые системы, потому что конвертируют по гигантски невыгодному курсу свои валюты и отправляют тугрики на скупку американских бумаг.

При этом инфляция долларовая идет. В момент, когда все успокоится, те, кого сейчас заливают баблом американцы, американские корпорации, скупают подешевевшие активы.(…). На самом деле, уж у кого кэша всегда много, это у тех, кто ближе к источнику, где идет эмиссия. Где? Американские корпорации. Этот кэш, как дождь, бахнется в американскую экономику, и быстро окажется где? У финансовых воротил, банков и так далее.(…). Я просто говорю — мир как качели. Есть тот, кто запускает качели, а есть тот, кто на этих качелях качается. Этот кризис будет беспрецедентный. Он не будет похож на «Великую депрессию». Это будет какой-то другой кризис, потому что он биосоциальный».

Есть еще несколько выводов, но оставим их на следующий раз. Сейчас бы главное утрясти в голове – ДЕНЕГ БУДЕТ БОЛЬШЕ, А СТОИТЬ ОНИ БУДУТ МЕНЬШЕ.

ОЛЕГ КОСЫХ