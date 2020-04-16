Свыше 85% граждан Молдовы считают, что медики справляются хорошо и очень хорошо в период кризиса COVID-19

Медперсонал, минздрав и местные власти – в топе ведомств, заслуживших наилучшую оценку жителей республики. Свыше 85% граждан высказали мнение, что врачи справляются хорошо и очень хорошо в период кризиса.

Медики, минздрав и местные власти – в топе ведомств, заслуживших наилучшую оценку граждан.

Доверие к медикам резко выросло. Жители Молдовы считают, что врачи хорошо справляются с противодействием эпидемии коронавируса. Большинство граждан придерживаются мнения, что медики и власти, задействованные в борьбе с распространением COVID-19, справляются хорошо или очень хорошо в кризисной ситуации. Таковы данные опроса „Измерение социо-экономического влияния COVID-19”, реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года.

Респондентов просили ответить - в какой мере государственные институты и врачи справляются с кризисом. 85,1% ответили, что врачи справляются хорошо и очень хорошо. На втором месте расположился минздрав, работу которого положительно оценили 77,1% опрошенных. Одобрительно относятся к действиям местных властей - 72,1%.

В то же время 62,6% сограждан охарактеризовали как хорошие и очень хорошие действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 57,8% - работу администрации президента, а 55,1% - действия правительства. Свыше 48% респондентов заявили, что парламент справляется хорошо или очень хорошо.

Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.

ЛИДИЯ ТКАЧ